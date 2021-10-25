Встречаясь с участниками международного конгресса известного благотворительного фонда, Папа Франциск подчеркнул, что социальная доктрина Церкви связана с тайной Пресвятой Троицы

В субботний полдень 23 октября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Клементийском Зале Ватикана делегатов фонда Centesimus Annus Pro Pontifice, участников международного конгресса, проходящего в Риме. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В обращении к гостям Святейший Отец отметил, что в эти дни они размышляют над злободневными проблемами – несправедливостью, неравенством и отчуждением в обществе, отмеченном неустойчивостью и экономической системой, которая не считается с жизнями людей во имя идола денег, подпитывает хищническое отношение к земным ресурсам и многие формы неравенства. Нашим ответом должно стать не только обличение этих бед, но и, прежде всего, активное продвижение добра. Святейший Отец поблагодарил членов фонда за их работу в области образования и воспитания, финансирование исследований молодых специалистов в области новых моделей экономического и социального развития, вдохновленных социальной доктриной Церкви.



Папа Франциск подчеркнул, что участники международного конгресса размышляют о солидарности, сотрудничестве и ответственности, а это – три краеугольных камня социального учения Церкви, противоположного индивидуалистическому видению, поскольку оно основано на взаимосвязи между людьми и имеет целью общее благо. Направляя процессы развития человека, социальная доктрина опирается на Слово Божье, на веру в то, что Бог сотворил человека, отметил Епископ Рима: «Именно поэтому социальную доктрину нужно соблюдать, любить и развивать; давайте же снова увлечёмся ею и будем её популяризировать, ведь она – сокровище церковной традиции!»

Солидарность, сотрудничество и ответственность: эти три слова, отметил Папа Франциск, напоминают о тайне Пресвятой Троицы. Будучи единством нераздельных Ипостасей, Бог направляет нас к самореализации через великодушную открытость к другим (солидарность), через совместную деятельность с другими (сотрудничество), через обязательства перед другими (ответственность). В любой сфере и проявлении социальной жизни мы обязаны заботиться о других, развивать более справедливое и равноправное общество, уважать свободу и неприкосновенное достоинство человека. Такова миссия по реализации социального учительства Церкви, подчеркнул Святейший Отец, отметив, что продвижение этих ценностей и образа жизни нередко означает идти против течения, однако мы не одиноки: Бог приблизился к нам, и не словами, а Своим воплощением в Иисусе Христе. «Вместе с Иисусом, ставшим нашим братом, мы признаём в каждом мужчине брата, а в каждой женщине – сестру». Христиане призваны к любви без границ, к выходу за пределы стен эгоизма, личных и национальных интересов, идеологий, исторических и культурных барьеров и, прежде всего, пагубной «культуры ежедневного равнодушия», подчеркнул Епископ Рима: «Мы все можем быть братьями и поэтому можем и должны думать и поступать как братья по отношению ко всем. Это может показаться недостижимой утопией, однако нужно верить, что такая мечта возможна, ибо это также мечта триединого Бога. С Его помощью эта мечта может начать сбываться и в нашем мире».

