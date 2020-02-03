Встреча сестер-монахинь Преображенской епархии завершилась обновлением обетов в праздник Сретения Господня (+ФОТО)
Епархиальная встреча сестер-монахинь в столице Сибири, проходившая под девизом «Хорошо нам здесь быть», завершилась торжественной Мессой в Кафедральном соборе Преображения Господня, в ходе которой монашествующие обновили свои обеты посвящения Господу. За алтарем предстоял генеральный викарий Преображенской епархии отец Андрей Ферко, а со словом проповеди выступил наставник прошедшей встречи отец Мариано Седано, CMF.
Наиболее интересные моменты богослужения – в фоторепортаже студии КАНА:
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