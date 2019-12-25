Встреча Рождества в главном храме Преображенской епархии (+ФОТО)

24 декабря 2019 года регион Новосибирска накрыл циклон, принесший с собой пронизывающий ветер и обильный снегопад, что, однако, не смогло погасить в сердцах верующих пламя любви к Рождающемуся в мир Господу и не смогло уменьшить их желания встретить Богомладенца в теплой семейной атмосфере приходской молитвы вместе со своими пастырями и, конечно же, Архипастырем – Владыкой Иосифом Вертом.

На ночной службе встречи Рождества Христова, которую в Кафедральном соборе Новосибирска неизменно возглавляет Ординарий Преображенской епархии, храм был переполнен молящимися. Согласно древней, восходящей к временам св. Франциска Ассизского традиции, богослужению Рождественской ночи предшествует театрализованное представление, обычно подготавливаемое силами юных прихожан. На этот раз в его основе лежали мотивы событий двухтысячелетней давности, где сюжет с рождением Богомладенца и Его спасения от руки царя Ирода переплетался с историей простой супружеской пары, оказавшейся в нелегкой ситуации и также ожидающей ребенка.



В своей проповеди Владыка Иосиф Верт поделился собственными размышлениями, раскрывающими уникальную значимость события Боговоплощения, и размышлениями Папы Франциска, выраженными в его недавнем предрождественском видеопослании, записанном совместно с Генеральным Секретарем ООН Антониу Гутерришем. (Читайте полный текст проповеди Преосвященного Иосифа Верта)



Праздничное богослужение Рождественской ночи было щедро украшено духовной музыкой в исполнении приходского хора в сопровождении органа. В заключение святой Мессы Владыка Иосиф Верт, зачитав поздравления от губернатора Новосибирской области и мэра Новосибирска, сам поздравил свою паству с Рождеством на различных языках, на которых говорят верные и духовенство Преображенской епархии, и преподал присутствующим свое торжественное архипастырское благословение. А затем, по доброй приходской традиции, к самым маленьким участникам праздника пришёл Святой Николай с большим мешком подарков…



В самый день Рождества, 25 декабря, Ординарий Преображенской епархии возглавляет праздничную Мессу в другом большом приходе Новосибирска – в окормляемом отцами-францисканцами приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в левобережной части города.

Самые интересные моменты праздника – в фоторепортаже студии КАНА: