Проповедь Владыки Иосифа Верта на Рождество 2019 года

Христос рождается!

Дорогие собратья в священническом служении, дорогие сестры-монахини, дорогие дети и молодежь, люди зрелого и пожилого возраста, дорогие гости, дорогая община, братья и сестры во Христе!

Я приветствую вас в эту Святую Ночь, которая вновь спустилась на землю, как и 2020 лет назад, когда Иисус Христос, Сын Божий, родился в Вифлееме, в хлеву, как бедный, беспомощный, но такой милый Младенец. И Матерь Его, Пресвятая Дева Мария, спеленав Младенца, положила Его в ясли. Сын Божий оставил небесную славу, чтобы жить среди людей, чтобы затем Своей смертью на кресте спасти людей, привести их к Небесному Отцу, к настоящему вечному счастью.

Мы начали праздновать торжество Светлого Рождества Христова освящением яслей, чтобы больше проникнуть в глубину этой тайны, чтобы лучше осознать значение того, что произошло 2020 лет назад и происходит с тех пор постоянно в нашей жизни. Сегодня, в эту декабрьскую ночь, когда, казалось бы, темнота всё больше и больше побеждает свет, зимний холод проникает сквозь стены и одежды в наши жилища и сердца, как раз с этого времени, с этого дня зимнего солнцестояния, начинает, сначала медленно, а потом всё быстрее и быстрее, увеличиваться день, всё более и более побеждая ночь. Иисус Христос – «Свет миру» – рождается как раз в это время и зажигает своей правдой и благодатью свет и огонь, чтобы осветить и обогреть темную и холодную ночь нашей жизни.

Мы празднуем сегодня Рождество. Мы празднуем вновь и вновь тот исторический факт, то историческое событие, произошедшее 2020 лет тому назад и явившееся самым великим событием в мировой истории. В череде великих мировых событий есть такие, благодаря которым человечество каждый раз совершало огромный скачок в своем развитии: когда-то человек научился кремнем высекать искру и зажигать огонь, он изобрел колесо, он научился выплавлять бронзу и железо, открыл новые континенты, изобрел электричество, радио, телефон, телевидение, покорил атом и космос, создал компьютер и связал весь мир сетью интернета. Человечество родило миру выдающихся ученых, мыслителей, политических деятелей: Аристотеля, Вергилия, Юлия Цезаря, Карла Великого, Данте, Ломоносова, Наполеона, Ньютона, Гёте, Пушкина… Но все эти лица и события блекнут перед Рождественской Ночью, когда Сын Божий сошел с небес и ступил на нашу землю, когда небо спустилось на землю, чтобы восстановить утраченную связь с нею, когда пение небесных кущ зазвучало в Вифлеемских полях на Земле: «Слава в вышних Богу и на земле мир людям Его благоволения…» Почему? Какое реальное значение имеет для нас Рождество?

В истории человечества всегда были люди, партии и державы, которые обещали благоденствие отдельным народам или всей вселенной. Но ни эти люди, ни тем более системы (коммунизм, капитализм или как бы они ни назывались), преследуя свои цели и имея свои планы, не имели ЛЮБВИ, – не имели любви ни к народам, ни, тем более, к каждому отдельному человеку. Рассказывают, что во времена Французской революции один из революционных лидеров обратился к молодому Наполеону (Наполеон совершил в своей жизни много преступлений, но, всё-таки, был верующим человеком) с грандиозным проектом: он решил основать новую религию взамен «устаревшего» христианства. Наполеон задумчиво ответил: «Хорошо. Но помни, что для успеха дела ты должен дать распять себя на кресте».

Любовь к нам – бедным, слабым, грешным – в этом самое решающее отличие Иисуса от всех выдающихся личностей в истории. Его дело искупления продиктовано исключительно любовью, и в этом с ним не может сравниться ни одна революция, ни одно сколь угодно благое дело в истории. Иисус сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин 15,13). Понтий Пилат однажды спросил Иисуса: «Что есть истина?» А мы каждый день будем спрашивать себя: «Что есть любовь?» О ней написаны горы книг. Но любовь не в словах. Любовь в делах, в наших конкретных делах.

Дорогие! 20 декабря Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане Генерального Секретаря ООН Антониу Гутерриша. В заключение своей встречи они записали специальное видеопослание, обращенное к международной общественности. Святейший Отец, в частности, сказал:

«Действительно прекрасно, что эта наша встреча проходит в предрождественские дни. В это время наши глаза обращены к небесам, дабы вверить Богу людей и ситуации, которые особо дороги нашим сердцам. В этом взгляде мы признаем себя детьми одного Отца, братьями. Возблагодарим же за всё благое, что есть в мире; за многих людей, которые безвозмездно посвящают себя другим; за тех, кто проводит жизнь в служении; за тех, кто не сдаётся и продолжает строить более гуманное и справедливое общество. Мы знаем, что своими силами мы не можем себя спасти.

Мы не можем, не должны отводить взгляд от несправедливости, неравенства, скандала голода в мире и нищеты, от детей, которые умирают из-за нехватки воды, продовольствия и необходимой опеки. Мы не можем отводить взгляд от любого рода злоупотреблений в отношении детей. Все вместе мы обязаны бороться с этим злом. Мы не можем закрывать глаза на то, что многие наши братья и сёстры – из-за конфликтов и насилия, страданий или изменения климата – покидают свои страны и нередко идут навстречу тяжкой участи. Мы не должны оставаться равнодушными перед лицом попранного и эксплуатируемого человеческого достоинства, посягательств на человеческую жизнь, – как ещё не родившуюся, так и на жизнь каждого человека, нуждающегося в уходе. Мы не можем, не должны отворачиваться, когда верующие разных вероисповеданий подвергаются гонениям в различных частях света.

Взывает к Божьему отмщению использование религии для разжигания ненависти, насилия, угнетения, экстремизма и слепого фанатизма, а также для принуждения людей к изгнанию и маргинализации. К Божьему отмщению взывают также гонка вооружений и ядерное перевооружение. Аморально не только применение ядерного оружия, но и само обладание им, ибо оно настолько разрушительно, что даже риск аварии представляет мрачную угрозу для человечества. Да не останемся безразличными перед лицом многочисленных современных войн, в которых погибает множество ни в чём не повинных людей. Для строительства мира на всей земле необходимо доверие к диалогу между людьми и государствами, принципу многосторонности, роли международных организаций, дипломатии как инструменту взаимопонимания.

Признаем же себя членами единого человечества и позаботимся о нашей земле, которую из поколения в поколение Бог передавал под нашу опеку, чтобы мы возделывали её и завещали своим детям. Необходимы и неотложны усилия по сокращению выбросов загрязняющих веществ и по продвижению целостной экологии: давайте сделаем что-нибудь конкретное, пока ещё не поздно!

Прислушаемся к голосу многих молодых людей: они помогают нам осознать происходящее в современном мире и призывают нас быть миротворцами, строящими вместе, а не в одиночку, более человечную и более справедливую цивилизацию. Рождество в своей подлинной простоте напоминает нам о том, что действительно важно в жизни – о любви».

Аминь.