Встреча молодежи Преображенской епархии пройдет с 19 по 21 ноября в Новосибирске

У молодежи из приходов Преображенской епархии после двухлетней вынужденной паузы, вызванной условиями продолжающейся пандемии, вновь появилась возможность личного общения и молитвы. В ближайший уик-энд в Пастырском центре «Вифлеем» в поселке Мочище под Новосибирском начнется Епархиальная встреча молодежи, организуемая Комиссией по делам молодежи во главе со священником Вадимом Ладыгиным.

Надо сказать, что католические молодежные мероприятия сегодня имеют несколько форматов. Так существуют Всемирные встречи молодежи, которые проводятся один раз в три года. Кроме того раз в три года устраиваются национальные встречи молодежи. И также раз в три года в разных странах проходят такие встречи на епархиальном уровне.

В 2020 году Святейший Отец предложил ежегодно праздновать День молодежи, который теперь будет совпадать с воскресеньем, в которое отмечается торжество Христа Царя Вселенной.

В основе нынешней предстоящей встречи в Новосибирске – обсуждение послания Папы Франциска на Всемирный день молодежи 2021, имеющего заголовок «Встань! Я поставлю тебя свидетелем того, что ты видел» (см. Деян 26,16).

Также в программе – Святые Мессы, адорации, общая молитва, свидетельства… Владыка Иосиф Верт разделит со своей молодой паствой радость общения, проведя с нею под одной крышей гостеприимного дома в Мочище все три дня.

А завершится молодежный форум в воскресенье 21 ноября, в торжество Христа Царя Вселенной, Святой Мессой в Кафедральном соборе Преображения Господня, которую возглавит Преосвященный Владыка.

Некоторые подробности проходящей в Епархиальном центре «Вифлеем» встречи – в наших последующих репортажах.