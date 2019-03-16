Встреча духовенства Восточного деканата прошла в Кемерове

В Кемеровском приходе состоялась очередная встреча Восточного Деканата, в которой приняли участие отцы-священники и сёстры-монахини из Томска, Новокузнецка, Прокопьевска и Кемерово.

Священнослужители поделились новостями из своих приходов, порадовались успехам друг друга в пастырской работе, обсудили совместные планы на будущее, в том числе, летние Каникулы с Богом для семей и Фатимские богослужения, которые с мая по октябрь будут проходить в первую субботу месяца в приходах деканата по очереди. Важными моментами встречи были совместная молитва, поклонение Святым Дарам, конференция о святом Клеменсе Хофбауэре (Святой Клеменс Мария Хофбауэр — священник-редемпторист, апостол Вены и Варшавы, покровитель пекарей; день литургического поминовения — 15 марта), Евхаристия и богослужение Крестного пути.

По информации о. Анджея Легеча, CSsR