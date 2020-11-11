Вселенский Патриарх — Байдену: граждане всего свободного мира приветствуют вашу победу

Стамбул, 11 ноября. Патриарх Константинопольский Варфоломей I поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.

Вселенский патриархат “с радостью и энтузиазмом” встретил новость о победе Байдена на выборах. Эти чувства разделяют во всех епархиях патриархата, особенно в Американской архиепископии. “Не только миллионы американцев, но и все граждане свободного мира рукоплещут вашей победе, вы даете им надежду и уверенность в лучшем мире, где будут торжествовать вечные ценности и идеалы цивилизованного человечества”, – говорится в послании Варфоломея, которое цитирует сайт Orthodox Times.

Патриарх Варфоломей, в частности, приветствовал планы Байдена восстановить членство США в Парижском соглашении и другие инициативы будущего президента по борьбе с изменениями климата и защите экологии.

В своем послании первый по чести иерарх Православного мира также затронул темы преследования христиан и ситуацию на Ближнем Востоке: “Господин президент, жаждущие религиозной свободы многого ожидают от нас, как и те, чьи права нарушаются и те, кто требует справедливости. Среди них – исторические религиозные общины Ближнего Востока, надеющиеся на мирное сосуществование. Да пребудет с вами Бог, господин президент”!



Источник: Благовест-инфо

На фото: вице-президент США Джозеф Байден на встрече с Патриархом Варфоломеем (Стамбул, 2011 г.)