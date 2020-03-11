Все визиты ad limina откладываются – по крайней мере, до Пасхи

Все визиты епископов ad limina Apostolorum приостановлены до Пасхи. Об этом сообщил кардинал Марк Уэлле, префект Конгрегации по делам епископов.

Это связано со вспышкой коронавируса и карантином по всей стране, объявленным итальянскими властями, что значительно усложняет организацию приезда епископов со всего мира.

Таким образом, не состоятся визиты двух очередных групп французских епископов, запланированные на 16-29 марта 2020 г. Первую группу французских епископов Папа Франциск принял 9 марта. Отмена ad limina касается и групп епископов из Бразилии, которые уже несколько недель регулярно приезжают в Ватикан из отдельных церковных провинций. Кардинал-префект сообщил, что будут назначены новые даты.

Ad limina Apostolorum – «к апостольским порогам» – это периодические визиты епископов из различных стран, в ходе которых они встречаются с Папой, посещают ведомства Римской Курии, обсуждая различные аспекты деятельности Церкви в своей стране. Кроме того, иерархи служат святые Мессы в четырех Папских базиликах.

По материалам Vatican News