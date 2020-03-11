Французские епископы совершают визит ad limina

В понедельник 9 марта начался визит ad limina французских католических епископов. Папа Франциск уже встретился с первой группой французских иерархов. Всего во Франции 110 католических епископов, и их паломничество «к апостольским порогам» проходит в трех этапах.

В интервью La Croix архиепископ Паскаль-Жан-Марсель Винтзер, митрополит Пуатье, отметил, что со времени предыдущего такого визита многое изменилось, причем, к сожалению, не в лучшую сторону. «В моей церковной провинции за последние 10 лет количество Крещений и браков уменьшилось на 40%», – сообщил архиепископ-митрополит, добавив, что, по мере сокращения количества приходов, заметно меняется и отношение верующих к Евхаристии. Теперь, чтобы попасть на св. Мессу, нередко нужно преодолевать расстояние в 15-20 км. Многие верующие собираются на Литургию Слова, но не приступают к Святому Причастию.

Архиепископ Венсан Дольман из Камбре также отметил подобную тенденцию, указав, что в его архиепархии в результате решений, принятых его предшественником, верующие сосредотачиваются на размышлении о Слове Божием, но у них не просматривается горячего желания Евхаристии. В этом контексте архиепископ призвал заново прильнуть к истокам народного благочестия, таким как паломничества, процессии, адорации, новенны…

Оба епископа подчеркнули исключительную роль мирян для дела новой евангелизации, которая сегодня является основной задачей, поскольку в их епархиях ныне есть такие регионы, где не осталось ни одного христианина.

По материалам Vatican News