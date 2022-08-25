Все монастыри Афона выступили против однополых браков

Священный Кинот Святой горы Афон выступил с заявлением, в котором осудил попытки заставить Церковь признать однополые браки.

«Мы можем лишь выразить сожаление по поводу публичных выступлений и позиций церковных деятелей, порождающих скандал с религиозными людьми. Евангельскому учению явно чуждо понимать, что «однополая пара» может считаться семьей, и признавать право такой пары на усыновление детей, так как любая такая форма усыновления или воспитания противоречит евангельскому учению, природе человека, а также нравам и традициям нашего народа», — говорится в заявлении Кинота, которое опубликовал Интерфакс со ссылкой на телеграм-канал «Афонский вестник».

Заявление подписано представителями всех 20 афонских монастырей.

При этом отмечается, что гора Афон «с нерушимой литургической и духовной преемственностью смиренно молится за вселенную, за всех людей», однако условия для участия в таинствах Церкви создает именно стремление самого человека жить по Евангелию.