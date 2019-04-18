Впервые советником Города-Государства Ватикан стала женщина

Папа Римский Франциск назначил 17 апреля двух новых советников – членов Папской Комиссии по делам Города-Государства Ватикан. Среди них итальянская монахиня Алессандра Смерилли, ставшая первой женщиной, занявшей подобный пост, — сообщает Благовест-инфо.

В соответствии с Основным законом Города-Государства Ватикан, утвержденным Папой Иоанном Павлом II в ноябре 2000 года, законодательная власть в этом маленьком государстве осуществляется Папской Комиссией. Ее возглавляет кардинал, являющийся также губернатором Ватикана (в настоящее время – Джузеппе Бертелло). Чтобы помочь Комиссии в разработке законов, Понтифик назначает на пятилетний срок советников, исполняющих роль консультантов.

Одним из таких советников будет отныне 45-летняя монахиня-салезианка Алессандра Смерилли, профессор политэкономии Папского педагогического факультета «Auxilium». В октябре прошлого года она принимала участие в работе Синода епископов на тему «Молодежь, вера и распознавание призваний». Советником Папской Комиссии по делам Города-Государства Ватикан был также назначен Антонио Рицци. 54-летний юрист служит адвокатом Верховного суда Италии и профессором частного права Римского университета «Tor Vergata».