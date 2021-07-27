Впервые с 1967 года Управление имуществом Ватикана обнародовало финансовый отчёт

Управление имуществом Апостольского Престола (APSA) впервые после 1967 года обнародовало финансовый отчет. Он относится к 2020 году – то есть к периоду, когда бюджет Государственного секретариата еще не был передан в ведение этого института: это произошло лишь в конце года, 28 декабря, после публикации специального motu proprio Папы Франциска.

Согласно отчету, в прошлом году на нужды Римской Курии было потрачено вдвое меньше, чем в предыдущий год, то есть 20 миллионов. В отчете сообщается, что благодаря сдаче в аренду недвижимости в Париже и Лондоне стала возможна безвозмездная передача в пользование Службы Папских милостей знаменитого Палаццо Мильори, который был превращен в приют для бездомных. Отмечается также, что было приобретено новое здание недалеко от Триумфальной арки в Париже: продавец, воспользовавшийся посредничеством ватиканской компании Sopridex, предназначил часть вырученной суммы на строительства нового храма в одном из бедных районов Парижа.

APSA приводит данные о трех сферах своей деятельности. Во-первых, это сектор недвижимости: в Италии Управлению принадлежат 4051 здание, 92 процента которых расположены в Риме и области. Второй сектор– движимое имущество, в основном относящееся к финансовой деятельности. Наконец, третий сектор – это различные услуги, в основном безвозмездные, которые предоставляются ватиканским учреждениям, имеющим дело с бухгалтерией.

Сообщается, что в связи с кризисом, вызванным пандемией, Управление имуществом Апостольского Престола пошло навстречу арендаторам коммерческих помещений, сократив арендную плату на 30-50 процентов в зависимости от предприятия. Кроме того, представлен проект сдачи внаем пустующих зданий. Проект начнется с капитального ремонта ста квартир, которые затем будут сдаваться через посредничество агентств по недвижимости.

Опровергая популярные мифы о неуплате налогов Ватиканом, APSA сообщает, что в 2020 году им уплачено в итальянскую казну 5,95 миллиона в счет единого муниципального налога (IMU) и 2,88 миллиона в счет налога на прибыль для предприятий. Таким образом, всего в прошлом году финансовый институт Ватикана уплатил в итальянскую казну 8,83 миллиона евро.



Источник: Vatican News