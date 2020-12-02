Впервые после пожара в соборе Нотр-Дам в Париже споёт церковный хор

24 декабря, в канун Рождества, в соборе Парижской Богоматери, сильно пострадавшем от пожара полтора года назад, состоится концерт. После долгого перерыва здесь будет петь соборный хор.

Хор собора впервые запоет после длительного перерыва, сообщили в столичной архиепархии. На концерте выступят 20 певцов, два солиста и органист. Выступление церковных музыкантов будет транслироваться по телевидению в соответствии со строгими правилами, введенными на время пандемии.

Для хора собора Нотр-Дам, который долгое время вынужден петь в других церквях, это будет первое совместное выступление в стенах родного храма после разрушительного пожара.

В соборе уже служились Мессы, правда пока без участия верующих. Одно из таких богослужений прошло в том числе на Пасху.

Традиционная полуночная Месса Навечерия Рождества служилась в прошлом году под куполом цирка в Булонском лесу на западе Парижа. Поскольку главный орган собора в настоящее время находится на ремонте, для рождественского богослужения был арендован небольшой инструмент.

На прошлой неделе только-только завершился важный этап защиты 850-летнего готического собора. Уже полностью разобраны 200-тонные леса на крыше, которые были установлены ещё до пожара для реконструкции шпиля Нотр-Дама. Во время пожара и сам шпиль, и другие части крыши обрушились на землю, а леса частично расплавились. Поэтому позднее пришлось возвести новые, чтобы можно было разрезать останки деформированного каркаса на части.

С начала июня демонтировано 40 000 отдельных частей лесов на высоте до 40 метров. По словам строительной компании, теперь опасность обрушения исчезла. Министр культуры Франции Розелин Бачело также рада тому, что угроза, которую представляли собору строительные леса, была устранена, а Нотр-Дам спасен.

Во время пожара, вспыхнувшего на крыше Нотр-Дама 15 апреля 2019 года, огонь охватил часть крыши, разрушил шпиль и часть свода.

Теперь же, по проекту реконструкции, всё должно быть восстановлено в соответствии с историческим обликом храма, и, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, это произойдет до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает КАІ.