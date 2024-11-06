Воззвание армянских духовных лидеров в преддверии СОР29 в Баку

Армянские духовные лидеры обратились с воззванием к армянскому народу о защите законных прав народа Арцаха. Передает русская служба Vatican News.

Воззвание приурочено к предстоящей Конференции ООН о климатических изменениях СОР29, которая состоится в Баку с 11 по 22 ноября. Его подписали три иерарха: Католикос Армянской Апостольской Церкви Арам I, Патриарх Армянской Католической Церкви Рафаэль Бедрос XXI и глава Союза армянских евангелистских Церквей на Ближнем Востоке преподобный Пол Айдостян.

Духовные лидеры армян выражают «справедливый протест и беспокойство в связи с развязанной Азербайджаном войной против армян Арцаха (2020-2023) и последующей насильной эвакуации 120 тысяч человек с их исторической родины, спланированным разрушением зданий и армянских культурно-религиозных памятников и незаконным лишением свободы политических лидеров Арцаха».

Иерархи пишут, что они не могут «молчать перед лицом попрания Азербайджаном прав армян Арцаха и безучастия международного сообщества».

В особенности в преддверии Международной конференции ООН в Баку христианские лидеры считают своим долгом подчеркнуть «продолжающуюся несправедливость по отношению к армянскому народу Арцаха». Воззвание нацелено на то, чтобы проинформировать о проблеме армянского народа Арцаха политиков и дипломатов, в том числе посредством межрелигиозных и межцерковных связей. Они призывают возносить во время богослужений сугубые молитвы о скорейшем освобождении узников из Арцаха в Азербайджане и отмечают: «Национальные ценности должны иметь приоритет по отношению к любым других внешним и временным соображениям».

Одновременно с этим воззванием представительство Армянской Апостольской Церкви при Святейшем Престоле сообщило об экуменическом молебне, который пройдет 10 ноября в 17 часов в армянском католическом храме Святого Николая Толентинского в Риме. Молебен является совместной инициативой Армянской Апостольской Церкви и Папской армянской коллегии.



(На фото — Арцах после исхода армян)