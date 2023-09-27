Возвращаясь из Марселя Папа Франциск ответил на вопросы сопровождавших его журналистов

Во время обратного рейса из Марселя в Рим Папа Франциск ответил на вопросы сопровождавших его журналистов. Один из них спросил Святейшего Отца, не чувствует ли он «фрустрацию», не видя никаких результатов своей миротворческой миссии для восстановления мира на украинской земле. Передает русская служба Vatican News.

«Это правда, чувствуется определенная фрустрация, — ответил Папа Франциск, — ведь Госсекретариат делает все возможное, чтобы в этом помочь. На это же направлена миссия Дзуппи. В отношении детей – что-то идет хорошо. Но я думаю, что эта война каким-то образом касается не только российско-украинской проблемы, но она – для того, чтобы продавать оружие, ведь правда? Торговля оружием. Несколько месяцев назад эконом сказал мне, что сегодня самые доходные инвестиции – это оружейные фабрики, то есть фабрики смерти. Украинский народ – народ-мученик. Это не первый раз: он очень и очень пострадал во времена Сталина. Но мы не должны играть с мученичеством этого народа, мы должны помочь найти решение наиболее возможным способом: реальным и возможным. На войне реальное – это возможное. Не строить себе иллюзий, что завтра два воюющих лидера будут трапезничать вместе. Но – вплоть до того возможного, до которого мы сможем дойти. Со смирением – делать возможное. Я сейчас видел, как некоторые страны поворачивают назад, не дают оружия. Начинается процесс, в котором мучеником, безусловно, будет украинский народ, и это плохо».

(Руководитель пресс-службы Ватикана Маттео Бруни после этих слов главы Римско-Католический Церкви позже пояснил, что они были частью размышлений понтифика о последствиях торговли оружием. «Папа таким образом подчеркнул, что те, кто торгует оружием, никогда не расплачиваются за последствия своего выбора, а оставляют расплату народам-мученикам, таким как украинский», — отмечает РБК).

Еще один вопрос во время пресс-конференции в самолете касался мигрантов: Папа Франциск уже десять лет повторяет один и тот же призыв к европейской солидарности. Не потерпел ли он крах?

«Я бы сказал, что нет, что медленно идет развитие. Сегодня люди осознают проблему миграции», — ответил Святейший Отец, вновь подчеркнув, что недопустимо отправлять мигрантов обратно: мигранта следует «принимать, сопровождать, продвигать и интегрировать: «Если не можешь интегрировать его у себя в стране, то сопроводи и интегрируй его у него на родине, но не оставляй его в руках у жестоких торговцев людьми».

Корреспондент агентства «Франс-пресс» сослался на встречу Святейшего Отца с Эмманюэлем Макроном в контексте подготовки закона об эвтаназии. «Что Вы сказали французскому президенту по этому поводу? Думаете ли Вы, что сможете сделать так, чтобы он передумал?».

Папа ответил, что на последней встрече он не затрагивал с президентом эту тему, однако они обсуждали ее во время визита Макрона в Ватикан. Тогда Папа высказался совершенно ясно: нельзя играть человеческой жизнью, и это относится как к нерожденным детям, так и к старикам. «Речь идет об отвратительной форме сострадания. Сегодня наука достигла возможности уменьшать боль недуга, сопровождая его многочисленным препаратами. С жизнью же нельзя играть», — подчеркнул Святейший Отец.