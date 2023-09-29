Восточные католические епископы провели встречу в Афинах

С 18 по 21 сентября в Афинах проходила ежегодная встреча европейских епископов восточного обряда. В этом году она была посвящена теме «Семья в контексте восточных католических Церквей в Европе». Сообщает русская служба Vatican News.

Иерархи съехались в Грецию по приглашению Мануэля Нина, апостольского экзарха для католиков византийского обряда в Греции, и монсеньора Иосифа Безазяна, апостольского администратора армян-католиков в Греции. Всего во встрече принимали участие более 60 епископов и пресвитеров, представляющих Церковь Украины, Румынии, Венгрии, Словакии, Болгарии, Сербии, Хорватии, Германии и скандинавских стран, Греции, Беларуси, Кипра, Италии, а также сиро-малабарскую и сиро-католическую диаспоры в Европе. В работах ассамблеи участвовали апостольский нунций в Греции Ян Ромео Павловский, президент Совета епископских конференций Европы монсеньор Гинтарас Грушас и священник Мишель Ялах, секретарь Департамента по делам Восточных Церквей.

Приветствуя собратьев, экзарх Мануэль Нин отметил, что в последнее время произошли большие перемены в церковной жизни в Греции, которая обогатилась присутствием верных халдейской традиции из Ирака и Сирии и украинских католиков византийского обряда. «В единой церковной действительности, без различий, без степеней и привилегий, все мы едины во Христе», — подчеркнул предстоятель поместной Церкви.

Высказываясь по теме встречи, посвященной католическим семьям, вспомогательный епископ Братиславы монсеньор Милан Лах упомянул о «борьбе за семью»: «Если выживет семья, то выживет и общество, и если семья не выживет, то и общество не выстоит». Пастырское сопровождение семей должно быть приоритетом для Церкви. Монсеньор Лах предложил создать в приходах специальные общины для молодых семей, чтобы после заключения брака супруги не оказались в одиночестве перед лицом своих проблем.

Протодиакон Хайдудорогской митрополии Янош Ньиран затронул тему женатого духовенства. Педагог и многодетный отец семейства, венгерский протодиакон рассказал о множестве проблем, с какими приходится иметь дело семьям священников. Особенно деликатны для них вопросы отношения к деньгам и досугу. Какой уровень жизни может позволить себе женатый священник? Каковы экономические притязания его семьи? Какой пример он должен подавать пастве? Сколько времени пресвитер может проводить с семьей и как не пренебрегать своей духовностью? Это лишь некоторые вопросы, которые женатый пресвитер задает себе изо дня в день. Отец Ньиран упомянул также о зависимостях, изменах, разводах, которые не обходят и семьи священников. Как помочь женатому священнику, переживающему в семье кризис? Говоря о случаях насилия над детьми, протодиакон предложил поддерживать инициативы по постоянному обучению, психологической помощи и разработке правил, обязательных для всех. Очень важно, сказал Ньиран, проявлять заботу и о женах священников, а также сопровождать воспитание детей.

Монсеньор Богдан Дзюрах, апостольский экзарх для украинских католиков византийского обряда в Германии и Скандинавии, в своем докладе рассказал о реакции Католической Церкви в Европе на трагедию, постигшую Украину. 14 миллионов жителей страны были вынуждены покинуть свои дома. Иерарх поблагодарил христиан Европы за проявленную солидарность и за акцию CR4U – «Католический ответ для Украины».

В конце ассамблеи было решено провести следующую встречу в Румынии, в городе Орадя, с 17 по 19 сентября 2024 года.

(Фото: synod.ugcc.ua)