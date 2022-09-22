Восстановление собора в Смирне: вклад венгерских католиков

Епископ Дьора, президент Венгерской епископской конференции монсеньор Андраш Вереш посетил Смирну (Измир) по приглашению поместного архиепископа Мартина Кметека, президента Турецкой епископской конференции. Владыку сопровождал генеральный секретарь венгерского епископата Тамаш Тот, сообщает русская служба Vatican News.

В ходе визита иерархи совершили Святую Мессу в Эфесе и затем посетили кафедральный собор Смирны, пострадавший от землетрясения в 2020 году и теперь отреставрированный. Монсеньор Кметек поблагодарил венгерских католиков и епископат за молитвы и за материальную помощь в восстановлении собора – 40 тысяч евро.

Сегодня Смирна насчитывает 4 миллиона жителей и является третьим городом Турции по численности населения. Он является резиденцией католического архиепископа. Кафедральный собор Смирне был построен в XIX столетии и освящен во имя святого апостола Иоанна. Местная католическая архиепархия охватывает около 100 тысяч квадратных километров; на ее территории в настоящее время проживают 5 тысяч католиков.