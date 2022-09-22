Восстановление собора в Смирне: вклад венгерских католиков

Восстановление собора в Смирне: вклад венгерских католиков

Сентябрь 22, 2022

Епископ Дьора, президент Венгерской епископской конференции монсеньор посетил Смирну () по приглашению поместного архиепископа Мартина Кметека, президента Турецкой епископской конференции. Владыку сопровождал генеральный секретарь венгерского епископата Тамаш Тот, сообщает русская служба Vatican News.

В ходе визита иерархи совершили Святую Мессу в Эфесе и затем посетили Смирны, пострадавший от землетрясения в 2020 году и теперь отреставрированный. Монсеньор Кметек поблагодарил венгерских католиков и епископат за молитвы и за материальную в восстановлении собора – 40 тысяч евро.

Сегодня Смирна насчитывает 4 миллиона жителей и является третьим городом Турции по численности населения. Он является резиденцией католического архиепископа. Кафедральный собор Смирне был построен в XIX столетии и освящен во имя святого апостола Иоанна. Местная католическая архиепархия охватывает около 100 тысяч квадратных километров; на ее территории в настоящее время проживают 5 тысяч католиков.

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна