Воскресный Angelus: Епископ Рима призвал извлекать уроки из истории

В полдень 9 октября Папа Франциск возглавил чтение молитвы «Ангел Господень» по окончании торжественной Мессы, в ходе которой он причислил к лику святых итальянского епископа Джованни Баттисту Скалабрини, основателя конгрегаций миссионеров и миссионерок св. Карла Борромео, и аргентинского мирянина итальянского происхождения Артемиде Дзатти, медбрата. Передает русская служба Vatican News.

Тепло приветствовав паломников, Папа сообщил, что в этот же день в Фабриано будет причислена к лику блаженных кларисса-капуцинка Мария Костанца Панас. «Она принимала всех, кто стучался в монастырь, вселяя в каждого спокойствие и уверенность. В последние годы жизни, будучи тяжело больной, она жертвовала страдания на благо Второго Ватиканского собора, 60-летие которого исполняется послезавтра. Пусть блаженная Мария Констанца поможет нам всегда уповать на Бога и быть доброжелательными к ближним», – сказал Папа.

Говоря об открытии Ватиканского собора 60 лет назад, нельзя забывать об опасности ядерной войны, которая тогда серьёзно угрожала всему миру, продолжил Святейший Отец:

«Почему бы не извлечь уроки из истории? В то время тоже были конфликты и большая напряженность, но был выбран мирный путь. В Библии написано: ‘Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим’» (Иер 6,16).

Папа Франциск упомянул о трагедии, имевшей место несколько дней назад в Таиланде, где бывший полицейский ворвался в детский сад и расстрелял около сорока человек. Святейший Отец заверил в своих молитвах «о жертвах безумного акта насилия», вверяя Господу маленьких детей и их семьи.