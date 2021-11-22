Воскресный Angelus 21 ноября. Папа: с Иисусом Христом мы становимся самими собой

21 ноября, после Святой Мессы в честь торжества Господа нашего Иисуса Христа, Царя Вселенной Святейший Отец Франциск возглавил чтение молитвы «Ангел Господень».

Папа отметил, что отрывок из Евангелия от Иоанна, читаемый в последнее воскресенье литургического года, завершается заявлением Иисуса, Который говорит: «Я Царь» (Ин 18,37). «Он произносит эти слова перед Пилатом, в то время как толпа кричит, чтобы осудить Его на смерть. Он говорит: «Я царь», а толпа кричит, чтобы осудить его на смерть: какой разительный контраст! Настал решающий час. Ранее, похоже, Иисус не хотел, чтобы народ провозгласил Его царем: вспомните то время после умножения хлебов и рыб, когда он удалился для уединенной молитвы (ср. Ин 6,14-15)», — напомнил Папа и пояснил: все дело в том, что царственность Иисуса не имеет ничего общего с мирскими представлениями о том, каким должен быть царь. «Царство Моё не от мира сего», — говорит Иисус Пилату (Ин 18,36). Иисус пришел не властвовать, а служить. Он являет Себя не знамениями силы, а силой знамений. Он не облечен в драгоценные знаки отличия, но обнажен на Кресте, под надписью, называющей Иисуса царем (ср. Ин 19,19). Его царственность действительно не вписывается в человеческие рамки: Он ничем не похож на царя, и вместе с тем Он – Царь для всех, пояснил Святейший Отец: признавая Себя царем перед Пилатом и отвергая прославление толпой и ее желание сделать Его царем, Иисус показывает Себя свободным от стремления к земной славе и известности. «Спросим себя: умеем ли подражать Ему в этом? — призвал к размышлению Папа. – Стремимся ли мы обуздать свою склонность постоянно быть в центре внимания и получать одобрение окружающих людей или нам, напротив, нравится делать все для того, чтобы быть почитаемыми другими? В том, что мы делаем, особенно в наших христианских обязательствах, спросим себя: что для нас главное – одобрение других или служение?».

Иисус не только избегает стремления к земному величию, но и делает свободным и независимым сердце тех, кто следует за Ним, продолжил Папа:

«Иисус освобождает нас от подчинения злу. Суть Его Царства выражена в свободе, в нем нет ничего угнетающего. Он относится к каждому ученику как к другу, а не как к подданному. Хотя Христос превыше всех царей, Он не отделяет Себя от других, а желает, чтобы мы стали Ему братьями, с которыми Он мог бы разделить Свою радость (ср. Ин 15,11). Следуя за Ним, мы ничего не теряем, но обретаем достоинство, потому что Христос хочет видеть рядом с Собой не рабов, а свободных людей. И — давайте теперь спросим себя — откуда берется свобода Иисуса? <…> Свобода Иисуса идет от истины. Именно Его истина делает нас свободными (ср. Ин 8,32). Но истина Иисуса — это не идея, не абстракция: истина Иисуса — это реальность, Он Сам творит истину внутри нас, Он освобождает нас от фикций, от фальши, которая у нас внутри, от двусмысленности. Находясь с Иисусом, мы становимся самими собой. Христианская жизнь – это не спектакль, где можно надеть подходящую по роли маску. Когда Иисус царствует в нашем сердце, Он освобождает его от лицемерия, от ухищрений, от двуличия. Лучшее доказательство того, что Христос — наш Царь, — это отстранение от того, что загрязняет жизнь, делает ее двусмысленной, непрозрачной, печальной. Когда человек не определился в жизни, на какой он стороне, с кем он, немного здесь, немного там, это печально, очень печально. Конечно, нам всегда приходится считаться со своими ограничениями и недостатками: все мы грешны. Но когда мы живем под господством Иисуса, мы не развращаемся, не становимся лживыми, склонными скрывать истину, мы не ведем двойную жизнь. Запомните: да, все мы грешны, но ни в коем случае не безнадежны! Мы грешники, но не пропащие. Да поможет нам Пресвятая Богородица каждый день искать истину Иисуса, Царя Вселенной, Который освобождает нас от земного рабства и учит нас господствовать над нашими пороками».



Источник: Vatican News