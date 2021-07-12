Воскресный Angelus 11 июля. Папа: пусть каждый получит помазание близости и заботы

Впервые за все время своего понтификата Папа Франциск произнес молитву Angelus из клиники им. Джемелли, где он находится уже неделю после плановой операции. Святейший Отец поблагодарил врачей и весь персонал больницы за заботу, а людей во всем мире — за близость и молитвенную поддержку.

Папа проходит послеоперационное восстановление в палате на 10-м этаже клиники, в той же самой, где семь раз останавливался святой Иоанн Павел II. Он обратился к верующим не из окна своей комнаты, как это делал Папа Войтыла, а вышел на балкон в сопровождении нескольких детей, проходящих лечение в этой многопрофильной клинике.

«Я рад возможности провести воскресную встречу для чтения молитвы «Ангел Господень» также отсюда, из клиники ʺДжемеллиʺ. Сердечно благодарю всех: я чувствовал вашу близость и поддержку ваших молитв. Благодарю вас от всего сердца!» — сказал Папа и затем упомянул об отрывке из шестой главы Евангелия от Марка, читаемой в пятнадцатое рядовое воскресенье. В нем говорится, что ученики Иисуса, посланные Им, «многих больных мазали маслом и исцеляли»(Мк 6,13), Святейший Отец пояснил:

«Это «масло» наводит и на мысль о Таинстве Елеосвящения, которое дает утешение духу и телу. Но это «масло» представляет собой также внимание, близость, заботу, нежность тех, кто ухаживает за больными: это как ласка, которая помогает чувствовать себя лучше, снимает боль и поднимает настроение. Все мы, раньше или позже, ощущаем потребность в этом «помазании», и все мы можем дать его другому человеку, навестив его, позвонив, протянув руку помощи тем, кто в ней нуждается».

Франциск напомнил, что в Судный день один из вопросов, на который мы должны будем ответить, касается заботы о больных. Он подчеркнул, что в эти дни госпитализации он ощутил важность хорошего медицинского обслуживания, доступного для всех, как это происходит в Италии и других странах. Это ценное достояние необходимо сохранить, подчеркнул Епископ Рима.

Папа выразил признательность и поддержку врачам, всем медицинским работникам и персоналу клиники и призвал помолиться обо всех больных, особенно о детях и о тех, кто находится в самом тяжелом состоянии: «Пусть никто не останется в одиночестве, пусть каждый получит помазание внимания, близости, нежности и заботы», — сказал в заключение Папа, воззвав к заступничеству Пресвятой Богородицы, Болящим исцелению.



Источник: Vatican News