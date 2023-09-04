Воскресная Месса в Улан-Баторе. Папа: христианская вера утоляет жажду (+ ФОТО)

Центральным моментом 43-й апостольской поездки Святейшего Отца стала воскресная Евхаристия, которую Папа Франциск совершил в ледовом дворце «Степная арена» в столице Монголии 3 сентября. Вместе с иерархами из разных стран Святейшему Отцу сослужили апостольский префект Улан-Батора кардинал Джорджо Маренго и президент Епископской конференции Центральной Азии монсеньор Хосе Луис Мумбиела Сьерра, ординарий епархии Пресвятой Троицы в Алматы. Передает русская служба Vatican News.



Свою проповедь, обращенную к более чем 2000 паломникам, Папа Франциск начал с Ответного псалма, прозвучавшего в Литургии слова: «Боже!.. Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной» (Пс 63,2). «Это чудное воззвание, – пояснил Папа, – сопровождает наш жизненный путь посреди пустынь, которые мы должны пересекать, и именно на этой иссохшей земле нас настигает Благая весть: на нашем пути мы не одиноки». Все мы «призваны признать, что в нас живет жажда: псалмопевец взывает к Богу, потому что его жизнь похожа на пустыню. Эти слова особым эхом отзываются на монгольской земле, на обширной территории, богатой историей и культурой, но также отмеченной безводьем степей и пустынь.

«Многие из вас, – обратился Папа к верующим, – привыкли к красоте и тяжести ходьбы, действия, которое напоминает о существенном аспекте библейской духовности, представленной в образе Авраама и, в более широком смысле, народа Израиля, а также в каждом ученике Господа: в самом деле, все мы – “Божьи кочевники”, паломники в поисках счастья, странники, жаждущие любви».

«Дорогие братья и сестры, христианская вера утоляет эту жажду; принимает ее всерьез; не отменяет ее, не пытается усмирить ее с помощью паллиативов или суррогатов. Ибо в этой жажде заключена наша великая тайна: она открывает нас живому Богу, Богу-Любви, Который идет нам навстречу, чтобы мы стали Его чадами и братьями и сестрами друг для друга».

Именно любовь утоляет жажду: Бог заботится о нас и предлагает нам чистую, воду, живую воду Святого Духа, и эта вода обновляет нас, избавляя от безводья. Папа сослался на Блаженного Августина, утверждавшего: если мы признаем себя жаждущими, то мы признаем себя и утолившими жажду. В нашей жизни мы часто переживаем опыт пустыни, одиночества, бесплодия, и утешением в этой пустыне становятся, по словам святого Августина, «проповедники Его Слова». Хотя монгольские католики составляют немногочисленную общину, в ней нет недостатка в этой воде Слова Господня, особенно благодаря проповедникам и миссионерам.

Воскресное Евангелие повествует о том, как апостол Петр не принимал факт страданий Иисуса и прекословил Ему. Иисус же в ответ говорит: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретёт её» (Мф 16,24-25).

«Братья, сестры, вот самый лучший путь: обнять крест Христов. В сердце христианства есть эта потрясающая, необычайная новость: когда ты теряешь собственную жизнь, отдаешь ее с щедростью, когда рискуешь, вкладывая ее в любовь, когда бескорыстно отдаешь ее за других, она возвращается к тебе в изобилии».

В конце Святой Мессы Папа поблагодарил верующих Монголии за то, что они «добрые католики и честные граждане», поблагодарил епископов, монашествующих и духовенство, прибывших также из других азиатских стран, в частности иерархов из Гонконга, передав по этому случаю тёплые приветствия китайским католикам. Папа отметил, что на монгольском языке слово, обозначающее благодарность, происходит от слова «радость», – и Святейший Отец вкладывает в него именно этот смысл. Месса – это Евхаристия, благодарение, сказал далее Папа и упомянул о священнике-иезуите Пьере Тейяре де Шардене, который сто лет назад занимался в близлежащих землях геологическими раскопками. Отец Тейяр желал совершить Святую Мессу, но у него не было ни хлеба, ни вина. Тогда он сочинил известную «Мессу над миром», так выражая свое приношение: «Прими, Господи эту тотальную хостию, которую Творение, движимое Твоей притягательностью, приносит Тебе на новом рассвете». Похожую молитву он возносил и во время Первой мировой войны, когда служил носильщиком-санитаром. «Этот священник, часто непонятый, уловил, что Евхаристия совершается всегда, в определенном смысле, на алтаре мира», – пояснил Папа и предложил помолиться словами отца Тейяра: «Ты – светоносное Слово, Ты – огненная сила, Ты ваяешь множественность, чтобы вдохнуть в нее дух жизни Своей; я молю Тебя, коснись нас Своими руками, Своими заботливыми, вездесущими руками».

В конце богослужения Папа обратился со словами признательности ко всем братьям и сестрам в Монголии и добавил: «Вы в моем сердце и в моем сердце останетесь».