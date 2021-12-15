Во Франции одобрили план реконструкции собора Парижской Богоматери

Его утвердила Комиссия по национальному наследию и архитектуре Франции, несмотря на то, что у этой инициативы есть противники, сообщает телеканал «Культура».

Однако у проекта есть и критики. Среди оппонентов – более ста общественных деятелей, которые подписали открытое письмо. Они считают, что новшества нарушат гармонию готического собора.

На стены некоторых часовен планируют транслировать световые проекции с текстами из Библии, расположение дарохранительницы и других предметов будет изменено, часть исповедален перенесут на второй этаж, чтобы освободить дополнительное пространство для посетителей, а пределы собора тематически оформят.