Власти Санта-Клариты проводят расследование после того, как в католической школе был устроен погром

Власти Санта-Клариты (штат Калифорния) проводят расследование после того, как католическая школа Богоматери Вечной Помощи в этом районе подверглась вандализму в минувшие выходные. Были разгромлены несколько классов и коридор, сообщает «Седмица» со ссылкой на издание Fox 11 (Лос-Анджелес).

Школа Богоматери Вечной Помощи в Санта-Кларите поделилась фотографиями взлома, который предположительно был совершен в субботу, 2 сентября 2023 года.

На фотографиях видно, что были разбиты экраны компьютеров, разгромлены классы, сломаны парты.

Также на фото видно несколько разбитых окон. Согласно сообщению в Instagram, вандалы разбили около 15 окон, проникнув в школу. Оказавшись внутри, они разрушили несколько классов и один из коридоров школы.

«Они разбили новые плоские дисплеи, опорожнили огнетушители в каждой зоне и вообще устроили полный беспорядок в помещениях», — говорится в сообщении. — «В зале они совершили аналогичные разрушения, а также разбили стеклянную посуду, уничтожили телефон и сбили термостат со стены».

По данным пожарной службы округа Лос-Анджелес, той ночью в школу были вызваны 911 спасателей после сообщения о срабатывании пожарной сигнализации. Прибыв на место, пожарные обнаружили дым, идущий из одного из классов. В LACoFD заявили, что им удалось локализовать пожар в одном классе, в то время как другие просто пострадали от дыма.

Никакой другой информации об инциденте сразу не поступило. Всем, у кого есть информация, было предложено связаться со школой или сотрудниками правоохранительных органов.