Власти Ирака создали межведомственный комитет для практических действий по итогам визита Папы Франциска

Правительство Ирака учредило межведомственный комитет для практической работы по итогам визита папы Франциска, с особым вниманием к проблемам послевоенного строительства, безопасности, защиты христианских общин и возврата им незаконно захваченной собственности.

Эта информация появилась в арабской газете Al Araby Al Jadeed со ссылкой на анонимные «высокопоставленные источники» в иракском правительстве. Источники указали, что по материалам беседы Папы Франциска с президентом Ирака Бархамом Салихом и премьер-министром Мустафой аль Кадими подготовлены «рекомендации для досье», легшего в основу работы правительственного комитета. Комитету предстоит решать вопросы обеспечения безопасности населения, устойчивого экономического развития и послевоенного восстановления.

Эти меры, считают разработчики, помогут улучшить положение христианских общин и других пострадавших слоев населения, в особенности в провинциях Ниневия и Багдад.

Как пишет Седмица, ссылаясь на католическое информагентство Fides, проблемы обеспечения безопасности в стране связаны с продолжающимся сопротивлением разрозненных партизанских групп боевиков, все еще действующих в долине Ниневии, издревле являющейся зоной расселения коренных христианских общин. В досье для работы правительственного комитета включены и вопросы возврата недвижимости, незаконно конфискованной в последние годы у христианских семей, бежавших в результате военного конфликта и насилия в другие районы страны и эмигрировавших за границу.

Еще в январе 2021 года иракский шиитский лидер Муктада аль-Садр (глава политической партии саадистов, имеющей влиятельное представительство в парламенте Багдада) распорядился учредить специальный комитет для сбора и проверки информации по жалобам о незаконной экспроприации недвижимости в различных регионах страны, ранее принадлежавшей христианским владельцам. Решение духовного главы было обнародовано с указанием имен членов комитета, их адресов электронной почты и учетных записей в WhatsApp для подачи жалоб и документов по случаям захвата собственности, и в том числе объектов недвижимости – домов и земель – незаконно присвоенных в годы войны, смуты и безвластия.

Цель этой инициативы лидера шиитов заключалась «в восстановлении справедливости, прекращении беззаконий против прав собственности наших христианских братьев, даже когда виновные в этих беззакониях принадлежат к движению садистов». Более того – ​​семьям христиан, покинувшим страну в последние годы, были разосланы особые предложения комитета с просьбой сообщать о случаях незаконных захватов и конфискаций их собственности с приложением правоустанавливающих документов. Для подачи жалоб установлен годичный срок – до окончания следующего рамадана.

Незаконные захваты христианских домовладений и земель одно время процветали в стране благодаря попустительству и покровительству со стороны коррумпированных чиновников, многие из которых фактически служили верой и правдой отдельным мошенникам и организованным преступным группам, нередко весьма влиятельным. Подобное «полулегальное» присвоение собственности христианских семей стало обычным явлением после массового исхода иракских христиан в результате военного вмешательства коалиции под руководством США с целью свержения режима Саддама Хусейна, и возникновения вооруженных формирований исламистских фанатиков. Очень многие местные и пришлые бандиты свободно захватывали бесхозные дома и земли в годы беззакония и безвластия по праву силы, наивно полагая, что бывшие владельцы уже никогда не вернуться и не заявят права на свою собственность.

В этой связи газета Аль-Араби Аль-Джадид взяла интервью у священника Альберта Хишама из отдела связей с общественностью Патриархата Вавилона Халдейского (центральная церковная структура Халдейской Католической Церкви во главе с архиепископом Луисом Рафаэлем Сакко). Отец Хишам сообщил, что до сих пор в архиепархию Багдадскую не поступало проверенных официальных новостей о возврате собственности законным христианским владельцам семей, а соответствующие подзаконные акты с процедурами и положениями о реституции незаконно захваченной собственности пока еще официально не опубликованы.