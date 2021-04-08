Власти Ирака создали межведомственный комитет для практических действий по итогам визита Папы Франциска

Власти Ирака создали межведомственный комитет для практических действий по итогам визита Папы Франциска

Апрель 08, 2021

Правительство Ирака учредило межведомственный комитет для практической работы по итогам визита папы Франциска, с особым вниманием к проблемам послевоенного строительства, безопасности, защиты христианских общин и возврата им незаконно захваченной собственности.

Эта информация появилась в арабской газете Al Araby Al Jadeed со ссылкой на анонимные «высокопоставленные источники» в иракском правительстве. Источники указали, что по материалам беседы Папы Франциска с президентом Ирака Бархамом Салихом и премьер-министром Мустафой аль Кадими подготовлены «рекомендации для досье», легшего в основу работы правительственного комитета. Комитету предстоит решать вопросы обеспечения безопасности населения, устойчивого экономического развития и послевоенного восстановления.

Эти меры, считают разработчики, помогут улучшить положение христианских общин и других пострадавших слоев населения, в особенности в провинциях и .

Как пишет Седмица, ссылаясь на католическое информагентство Fides, проблемы обеспечения безопасности в стране связаны с продолжающимся сопротивлением разрозненных партизанских групп боевиков, все еще действующих в долине Ниневии, издревле являющейся зоной расселения коренных христианских общин. В досье для работы правительственного комитета включены и вопросы возврата недвижимости, незаконно конфискованной в последние годы у христианских семей, бежавших в результате военного конфликта и насилия в другие районы страны и эмигрировавших за границу.

Еще в январе 2021 года иракский шиитский лидер Муктада аль-Садр (глава политической партии саадистов, имеющей влиятельное представительство в парламенте Багдада) распорядился учредить специальный комитет для сбора и проверки информации по жалобам о незаконной экспроприации недвижимости в различных регионах страны, ранее принадлежавшей христианским владельцам. Решение духовного главы было обнародовано с указанием имен членов комитета, их адресов электронной почты и учетных записей в WhatsApp для подачи жалоб и документов по случаям захвата собственности, и в том числе объектов недвижимости – домов и земель – незаконно присвоенных в годы войны, смуты и безвластия.

Цель этой инициативы лидера шиитов заключалась «в восстановлении справедливости, прекращении беззаконий против прав собственности наших христианских братьев, даже когда виновные в этих беззакониях принадлежат к движению садистов». Более того – ​​семьям христиан, покинувшим страну в последние годы, были разосланы особые предложения комитета с просьбой сообщать о случаях незаконных захватов и конфискаций их собственности с приложением правоустанавливающих документов. Для подачи жалоб установлен годичный срок – до окончания следующего рамадана.

Незаконные захваты христианских домовладений и земель одно время процветали в стране благодаря попустительству и покровительству со стороны коррумпированных чиновников, многие из которых фактически служили верой и правдой отдельным мошенникам и организованным преступным группам, нередко весьма влиятельным. Подобное «полулегальное» присвоение собственности христианских семей стало обычным явлением после массового исхода иракских христиан в результате военного вмешательства коалиции под руководством с целью свержения режима Саддама Хусейна, и возникновения вооруженных формирований исламистских фанатиков. Очень многие местные и пришлые бандиты свободно захватывали бесхозные дома и земли в годы беззакония и безвластия по праву силы, наивно полагая, что бывшие владельцы уже никогда не вернуться и не заявят права на свою собственность.

В этой связи газета Аль-Араби Аль-Джадид взяла интервью у священника Альберта Хишама из отдела связей с общественностью Патриархата Вавилона Халдейского (центральная церковная структура Халдейской Католической Церкви во главе с архиепископом Луисом Рафаэлем Сакко). Отец Хишам сообщил, что до сих пор в архиепархию Багдадскую не поступало проверенных официальных новостей о возврате собственности законным христианским владельцам семей, а соответствующие подзаконные акты с процедурами и положениями о реституции незаконно захваченной собственности пока еще официально не опубликованы.

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