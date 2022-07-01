Власти Эквадора согласились возобновить переговоры с протестующими при участии Католической Церкви

Руководство Эквадора готово к возобновлению переговоров по урегулированию ситуации в стране с лидерами протестов при условии, что посредником выступит Католическая Церковь. Как передает ТАСС, об этом заявил министр государственного управления Франсиско Хименес.

«Епископская конференция Эквадора определит представителей, темы и дату, чтобы мы имели возможность установить новый диалог, — сказал министр в среду 29 июня на пресс-конференции в Кито, которая транслировалась на странице политика в Twitter. — Мы не прекратим предпринимать действия, которые позволят нам путем соблюдения закона и конституции прийти к долгожданному спокойствию».

Во вторник на этой неделе президент страны Гильермо Лассо объявил о своем отказе вести переговоры об урегулировании охвативших страну две недели назад протестов с лидером Национальной конфедерации коренных народов Эквадора Леонидасом Исой, обвинив его в преследовании собственных политических интересов. Представители конфедерации выразили готовность провести встречи с членами правительства страны для выхода из кризиса после того, как власти удовлетворили часть их требований: были снижены цены на бензин и дизельное топливо, пересмотрены условия по кредитам.

Протесты сопровождаются перекрытием нескольких крупных автомагистралей страны и беспорядками, за две недели они унесли жизни по меньшей мере шести человек и привели к многомиллионным убыткам для бюджета и частного бизнеса. Лассо ранее обвинил участников и организаторов этих акций в намерении свергнуть его.

В минувшее воскресенье после чтения молитвы Angelus Папа Франциск также упомянул об Эквадоре, где продолжаются протесты коренного населения: «Я с беспокойством слежу за тем, что происходит в Эквадоре», – цитирует Vatican News Папу, который выразил близость к этому народу и призвал конфликтующие стороны «отказаться от насилия и крайних позиций». Мира в социуме можно добиться только через диалог, уделяя особое внимание отверженным и бедным, при неизменном соблюдении прав всех граждан и институтов страны, подчеркнул Епископ Рима.