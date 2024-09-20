Владыка Иосиф Верт принимает участие во Встрече епископов Евразии в Астане (+ ФОТО)

С 19 по 22 сентября с.г. в столице Казахстана проходит братская встреча католических епископов Евразии. К своим казахстанским коллегам приехали гости из России, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана и Монголии.

Ранее подобные встречи уже проходили в этих странах, однако белорусские епископы участвуют в таком мероприятии впервые.

От российских епархий участие во встрече принимают четверо из пяти католических епископов, в том числе Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске Владыка Иосиф Верт. Московский архиепископ Павел Пецци был вынужден отменить поездку по состоянию здоровья.

Первый день встречи открылся Святой Мессой под предстоятельством кардинала Робера Сара.

Также 19 сентября епископы посетили бывший исправительно-трудовой лагерь А.Л.Ж.И.Р. (Акмолинский Лагерь Жен Изменников Родины, входил в систему ГУЛАГа), провели первую рабочую встречу и побывали во францисканском монастыре в Астане (это место, где появился первый католический храм в данном регионе во времена СССР).



Фото: Католическая Информационная Служба Центральной Азии