Владыка Иосиф Верт принимает участие во Встрече епископов Евразии в Астане (+ ФОТО)

Владыка Иосиф Верт принимает участие во Встрече епископов Евразии в Астане (+ ФОТО)

Сентябрь 20, 2024

С 19 по 22 сентября с.г. в столице Казахстана проходит католических епископов Евразии. К своим казахстанским коллегам приехали гости из России, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана и Монголии.

Ранее подобные встречи уже проходили в этих странах, однако белорусские участвуют в таком мероприятии впервые.

От российских епархий участие во встрече принимают четверо из пяти католических епископов, в том числе Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске Владыка . Московский архиепископ Павел Пецци был вынужден отменить поездку по состоянию здоровья.

Первый день встречи открылся Святой Мессой под предстоятельством кардинала Робера Сара.

Также 19 сентября епископы посетили бывший исправительно-трудовой лагерь А.Л.Ж.И.Р. (Акмолинский Лагерь Жен Изменников Родины, входил в систему ГУЛАГа), провели первую рабочую встречу и побывали во францисканском монастыре в Астане (это место, где появился первый католический храм в данном регионе во времена ).


Фото: Католическая Информационная Служба Центральной Азии

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