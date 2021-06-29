Владыка Иосиф Верт посетил с пастырским визитом приход Святого Петра в Тальменке

После долгого перерыва, вызванного карантинными мерами в связи с эпидемией коронавируса, Владыка Иосиф Верт возобновил практику своих пастырских визитов посещением прихода Святого Петра в поселке Тальменка, расположенном вблизи от границы Алтайского края и Новосибирской области. Ординарий Преображенской епархии стал главным гостем престольного праздника местной общины, который отмечается в торжество Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла (29 июня), однако был перенесен на ближайшее воскресенье 27 июня.

Католический приход в Тальменке существует вот уже почти 30 лет. В настоящее время его окормляет священник Ян Бартик, OJSS, которому помогают сестры-монахини Юлия Григорук и Гертруд (Люция) Виддер из Конгрегации Семьи Марии (FM).



Главным событием визита стала воскресная Святая Месса, в ходе которой Преосвященный Иосиф преподал таинство Миропомазания семерым прихожанам как молодого, так и пожилого возраста. Перед началом богослужения Владыка лично побеседовал с кандидатами, приступающими к Таинству христианской зрелости, и принял у них соответствующий «экзамен». Владыке Иосифу сослужил настоятель прихода, также его сопровождал новорукоположенный диакон Сергей Петров. В своей проповеди Отец Епископ размышлял о силе молитвы, для действенности которой необходимы сильная вера и упование, говорил о том, как мы должны быть благодарны Богу за времена религиозной свободы, когда мы имеем возможность посещать вновь открывшиеся храмы и принимать в них Таинства, а обращаясь к приступающим в этот день к Миропомазанию сказал: «Сегодня вы становитесь совершеннолетними христианами. Святой Дух дает вам силу. Эту силу нужно принять и нужно с ней сотрудничать».



По завершении Мессы все присутствующие смогли лично пообщаться со своим Архипастырем. Духовенство и верные тепло поздравили Владыку с 30-летием его епископской хиротонии и преподнесли ему большой торт, после чего на церковном дворе в атмосфере братского общения прошло чаепитие.

Информация о пастырском визите и иллюстрирующие его фотографии предоставлены сестрой Юлией Григорук, FM