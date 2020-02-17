Владыка Иосиф Верт посетил открытие выставки «Святые неразделенной Церкви» в Кемерове

17 февраля 2020 года в 17.00 в Музее изобразительных искусств Кузбасса открылся Международный выставочный проект «Святые неразделенной Церкви», организованный Содружеством в поддержку христианского искусства «Артос» (г. Москва). На выставке представлено около 120 произведений – иконы, мозаики, миниатюры. Это масштабный проект, в котором активное участие приняли иконописные мастерские и отдельные художники из России и Беларуси, Бельгии, Великобритании, Германии, Ирландии, Италии, Испании, Франции и целого ряда других государств. Все они вдохновлялись общей творческой задачей: написать иконы святых, просиявших в странах Западной Европы в первое тысячелетие благовестия Христова, до разделения Церквей Востока и Запада. Эти святые – миссионеры и пастыри, монархи и воины, ученые и простецы, иноки и миряне, люди разных сословий и разных культур – каждый по-своему последовал за Христом, многие из них приняли мученический венец. На протяжении столетий они остаются вдохновенным примером жизни во Христе. Проект необычен и уникален: он познакомит зрителя с образами святых первого тысячелетия, одинаково почитаемых в Восточной и Западной церкви, и представит те страницы истории Церкви, которые практически не известны большинству православных христиан в России.

Открытие выставки в Кемерове, наряду с православными иерархами, почтил также Ординарий Преображенской епархии Преосвященный Иосиф Верт. Владыка Иосиф, в частности, сказал:

Выставка продлится до 10 мая 2020 года.



По информации сайта Музея изобразительных искусств Кузбасса