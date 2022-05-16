Владыка Иосиф Верт находится с пастырским визитом на Северном Урале (+ ФОТО)

В мае 2022 года рабочий график Ординария Преображенской епархии Владыки Иосифа Верта включает в себя визитации приходов на территории сразу двух деканатов — Уральского и Западно-Сибирского.

Так, с 12 по 17 мая 2022 г. Отец Епископ находится в пастырской поездке по Северному Уралу.

Главным пунктом визита Преосвященного Иосифа в Нижний Тагил стало его участие в Престольном празднике местной общины – прихода Фатимской Божией Матери. Для того, чтобы праздник смогли разделить как можно больше верных, его перенесли в этом году с пятницы на воскресенье (то есть — с 13 на 15 мая). В этот день Владыка в сослужении с настоятелем прихода о. Антоном Овтаром, CM, возглавил Торжественную Мессу, в ходе которой преподал Таинство Миропомазания пятерым молодым катехуменам.

Напомним, что традиционно настоятелем тагильского прихода является священник из Общества Отцов-Миссионеров св. Викентия де Поля, а помогают ему обычно сестры-монахини из близкого по духу Общества Дочерей Милосердия св. Викентия де Поля.

После Богослужения и теплого напутствия новых прихожан-католиков Архипастырь ещё разделил со своей паствой праздничное угощение. Во время щедрого чаепития все смогли не только перекусить, но и вволю пообщаться — как друг с другом, так и со своим Епископом.

А накануне — в пятницу и субботу 13 и 14 мая — Владыка Иосиф побывал в приходах Североуральска и Краснотурьинска, также окормляемых (как и приход Нижнего Тагила) отцами-лазаристами. К сожалению, на этот раз по уважительным причинам Правящего Архиерея в этих городах не смог сопровождать отец Антон.

В понедельник, 16 мая, Отец Епископ ещё побывает в местном отделении Каритас. А завтра вечером высокий гость возвратится обратно в Новосибирск.

Кроме того, в конце текущей недели глава Преображенской епархии планирует также совершить поездку в Нижневартовск (ХМАО, Западно-Сибирский деканат), где в воскресный день 22 мая состоится торжественное освящение недавно возведенного католического храма.

(Фотографии любезно предоставлены сестрой Антонией Ледницкой, FC)