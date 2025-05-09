Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Льву ХIV в связи с его избранием

Его Святейшеству Папе Римскому Льву ХIV

Ваше Святейшество,

примите сердечные поздравления по случаю Вашего избрания Папой Римским.

Уверен, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей.

Желаю Вам, Ваше Святейшество, успехов в выполнении возложенной на Вас высокой миссии, а также доброго здоровья и благополучия.

С уважением,

Владимир Путин

Источник: kremlin.ru