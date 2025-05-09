Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Льву ХIV в связи с его избранием
Его Святейшеству Папе Римскому Льву ХIV
Ваше Святейшество,
примите сердечные поздравления по случаю Вашего избрания Папой Римским.
Уверен, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей.
Желаю Вам, Ваше Святейшество, успехов в выполнении возложенной на Вас высокой миссии, а также доброго здоровья и благополучия.
С уважением,
Владимир Путин
Источник: kremlin.ru
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