Владимир Легойда посетил Ватикан

10-13 апреля председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетил Ватикан с целью установления контактов по линии взаимодействия с Римско-Католической Церковью в информационной и общественной сфере. Визит проводился при содействии Посольства России в Ватикане. «Цель моего визита — встреча с коллегами из профильных подразделений Ватикана. В мои задачи входит ознакомление с тем, как в Ватикане построена соответствующая работа», — рассказал В.Р. Легойда.

По словам В.Р.Легойды, особенно продуктивным оказалось его общение с Паоло Руффини, занимающим в Римско-Католической Церкви пост префекта Папской Дикастерии по коммуникациям, сфера деятельности которой предметно пересекается с Отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. «Мы обменялись мнениями о том, что происходит в мире медиа, как надо выстраивать диалог с обществом, договорились о постоянном взаимодействии. Мы установили очень хороший контакт», — резюмировал представитель Церкви. В программу визита вошла также встреча с председателем Папского Совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом, в рамках которой стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Русской Православной Церкви с Ватиканом в сферах, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, В.Р. Легойда провел творческую встречу в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Риме, в ходе которой он рассказал об опыте христианского свидетельства в современном медиапространстве, поделился личным опытом взаимодействия с аудиторией в пространстве телевидения и социальных медиа, представил собравшимся свои книги, а также рассказал о своей преподавательской деятельности в МГИМО. На встрече в Российском центре науки и культуры присутствовал посол Российской Федерации в Ватикане и при Мальтийском ордене А.А. Авдеев, представители дипломатического корпуса, клирики и прихожане храма Святой Великомученицы Екатерины в Риме, журналисты. Представитель Церкви ответил на вопросы собравшихся.

В ходе визита В.Р. Легойда также провел ряд встреч с руководителями других структур Римско-Католической Церкви, в частности, с руководителем Пресс-службы Ватикана, пресс-секретарем Папы Франциска Алессандро Джизотти, редактором информационного портала «Vatican news» Андреа Торниелли, а также с представителями итальянской общественной церковной ассоциации мирян «Община Св. Эгидия». В завершение своего пребывания в Риме В.Р.Легойда встретился с послом России в Ватикане А.А. Авдеевым и дал интервью ватиканскому изданию «Vatican Insider», сообщили в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Источник: Благовест-инфо