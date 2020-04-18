Владимир Легойда: «Пасхальная радость нас настигнет несмотря ни на что»

Богослужения Страстной седмицы и Пасхи для многих православных в дни пандемии проходят в необычных условиях: кто-то присоединяется к церковной молитве по трансляции, другие молятся на улице у дверей храма, а в ряде епархий РПЦ церкви не закрываются: в них продолжаются уставные службы с участием прихожан. О том, как встретить Пасху в условиях пандемии, как отвечает священноначалие РПЦ на предписания светских властей, о разной ситуации в регионах, о священниках, которые готовы оказывать духовную помощь больным в инфекционных отделениях, – обо всём этом рассказал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ (СИНФО) Владимир Легойда на онлайн пресс-конференции, которую организовал 16 апреля пресс-центр МИА «Россия сегодня». Сообщает агентство Благовест-инфо.

Легойда призвал верующих, которые находятся в режиме самоизоляции, не могут посещать богослужения и воспринимают это как тяжелое испытание, не преувеличивать – «это несоизмеримо с теми испытаниями, через которые проходили наши деды в ХХ веке, с новомучениками». «Сравнения очень натянутые, по меньшей мере: мы находимся у себя дома в комфортных условиях перед экраном с чашечкой кофе, в храмах совершается богослужение и можем смотреть трансляцию, <…> все возможности у нас есть. Как-то стыдновато сравнивать наши испытания с испытаниями новомучеников, когда человеку приставляли пистолет к виску и спрашивали: веруешь во Христа? Если он отвечал: верую, его убивали, или когда его гноили в лагере на Соловках. Может, такие параллели помогут нам понять, что мы проходим далеко не такое серьезное испытание». Он призвал прислушаться к словам Патриарха Кирилла, который «практически со слезами на глазах» просит верующих помолиться дома. «Видно, что Патриарх сильно переживает, он горячо молится о заболевших, о врачах, о священниках, которые находятся на передовой», – сказал председатель СИНФО.

Конечно, есть и такие православные, «которые не могут ничего с собой сделать» – они в любом случае придут в храм. «Я понимаю их позицию, но не понимаю, почему люди не откликаются на призыв священников и Патриарха», – отметил Легойда. Он обратился к сотрудникам правоохранительных органов, которые будут следить за порядком в Страстные и Пасхальные дни в Москве: «Если нарушители встретятся, то надеюсь, что полицейские с пониманием, по-доброму будут убеждать какую-нибудь бабушку вернуться домой».

В этих условиях есть разные возможности поддержать друг друга – звонком, добрым словом. Один из универсальных советов, которые предложил Легойда, – позаботиться о тех, кому трудно, и тогда «свое собственное состояние отходит на второй план, твоя ноша становится легче». Пример такой действенной помощи – в истории, которую недавно рассказала Владимиру Легойде Джованна Парравичини, сотрудник итальянского фонда «Христианская Россия», в передаче «Парсуна». Речь шла о жительнице Ломбардии, которая уже потеряла близких, умерших от коронавируса, и звонила в больницу, где лечились от той же болезни ее родные. «Я даже уже не могу молиться», – сказала она врачу. «Не волнуйтесь, я буду молиться за вас», – сказал доктор. «Всего две фразы смогли вырвать человека из уныния, она продолжила молиться», – сказал выступавший.

Он считает, что хорошим проявлением взаимной поддержки может стать флешмоб, предложенный журналом «Фома»: в пасхальную ночь, ровно в полночь, поставить на окно лампадки (не открытый огонь). Так верующие смогут поприветствовать и поддержать друг друга. Стало известно, что к участию в этой акции призвали и российские пятидесятники.

Более всего поддержка и духовная помощь необходима тем, кто страдает от новой болезни в больницах. В. Легойда сообщил, что в Москве уже подготовлена группа из двадцати священников, которые могут оказывать помощь верующим в условиях инфекционного стационара: исповедовать, соборовать, причащать. Но сегодня по понятным причинам любых посетителей, в том числе и священников, не пускают в любые больницы. Специфика же инфекционной больницы состоит в том, что медицинский персонал, работающий там, не может покидать лечебное учреждение. Требования врачей понятны и, учитывая их, священники после контакта с инфекционными больными готовы остаться в больнице и помогать врачам, оказывая духовную и психологическую помощь, сказал Легойда. Он подчеркнул, что эта группа священников формировалась исключительно из монахов, вдовцов или тех священнослужителей, у которых нет маленьких детей, чтобы уберечь от инфекции семьи. В Московской Патриархии разработали специальные правила для священников при посещении больных: в частности, перед входом в инфекционное отделение священник должен надеть весь комплект средств индивидуальной защиты поверх священнических облачений. После совершения требы все предметы, которые берет с собой священник в инфекционный бокс, должны быть утилизированы.

По словам главы СИНФО, «Минздрав воспринял эту инициативу, и мы ждем ответа-разрешения. Проблема не в том, что священников не хватает, а в том, что их не пускают». Он подчеркнул, что такие священники, как и врачи, находятся на передовой, в борьбе с болезнью они совершают подвиг. Он упомянул также, что с петицией «Пустите священников к больным!» к российскому руководству обратился Союз православных женщин.

Отвечая на вопросы о ситуации в регионах, В. Легойда отметил, что в Москве есть жесткое предписание санитарных властей о недопустимости богослужений в храмах с прихожанами, и их «невозможно игнорировать». В регионах же ситуация разная, и правящие архиереи в диалоге с местной властью определяют оптимальный режим ограничений. Так, например, во Пскове клирики ведут богослужение в храме, верующие молятся на улице, с соблюдением социальной дистанции, и причащают их с соблюдением всех санитарных норм. Но во всех регионах, продолжил Легойда, верующим предлагают освятить пасхальную снедь дома, когда семья соберется за пасхальным столом. «Благословить трапезу, в том числе пасхальные яства, – в этом нет ничего необычного», – сказал выступавший, напомнив о благочестивой традиции всех христиан.

Нельзя назвать необычной и трансляцию богослужения. «Это вовсе не ноу-хау, связанное с эпидемией. Федеральные каналы много лет транслируют Рождественское и Пасхальное богослужения», – отметил он, подчеркнув, что трансляция «не является заменой богослужения». Новым является организация трансляций из многих храмов для своих прихожан, а также то, что для трансляций патриаршего богослужения свою платформу и мощности предоставил Газпром-медиа (команда Матч-ТВ), которым, как и государственным телеканалам, Легойда выразил благодарность.

Что касается доставки Благодатного Огня из Иерусалима (эта традиция Великой Субботы уже много лет соблюдается в РПЦ), то «Пасха будет независимо от доставки огня – это самое главное», подчеркнул Легойда. Запланировано, что специальный самолет отправится в Израиль, российская делегация не будет выходить из самолета, огонь будет доставлен прямо к борту и таким образом передан в Москву. Информация о доставке Благодатного Огня в епархии появится позже.

По словам Легойды, богослужения Страстной Пятницы напоминают о том, что «евангельская история к нам как бы приблизилась»: мы сейчас тоже тревожимся, испытываем страх и растерянность, но, в отличие от учеников Христа, мы знаем, что будет Воскресение. «Пасхальная радость нас настигнет несмотря ни на что», – заключил руководитель СИНФО.