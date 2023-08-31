Визит в Монголию. Папа в 111-й раз помолился в Санта-Мария-Маджоре

Визит в Монголию. Папа в 111-й раз помолился в Санта-Мария-Маджоре

Август 31, 2023

За день до отъезда в Монголию по традиции вверил свою 43-ю апостольскую международную поездку Пресвятой Деве Марии.

Пресс-служба Ватикана сообщает, что «в среду 30 августа Папа Франциск покинул Дом Святой Марфы и отправился в базилику , где, по своему обычаю, вознёс молитвы перед иконой Пресвятой Богородицы Salus Populi Romani, вверив ей предстоящее апостольское путешествие в Монголию».

По окончании молитвы Епископ Рима возвратился в Ватикан, говорится в коммюнике Зала печати Святейшего Престола.

Пятидневный визит Папы в Монголию начнётся вечером 31 августа с перелёта из римского аэропорта Фьюмичино в Улан-Батор. Эта поездка пройдет под девизом «Надеемся вместе». В рамках паломничества Св. Отец встретится с одной из самых маленьких католических общин в мире, насчитывающей всего около 1450 верующих, что составляет 0,04 процента от общей численности населения страны.

Во время молитвы , которая прошла 27 августа на площади Святого Петра, Папа Франциск сказал, что это «очень желанный визит», который станет «долгожданной возможностью обнять Церковь, небольшую по численности, но крепкую в вере и великую в милосердии», а также будет «поводом для близкой встречи с мудрым и благородным монгольским народом, с его великой религиозной традицией».


Источник: Vatican News

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