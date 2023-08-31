Визит в Монголию. Папа в 111-й раз помолился в Санта-Мария-Маджоре

За день до отъезда в Монголию Папа Франциск по традиции вверил свою 43-ю апостольскую международную поездку Пресвятой Деве Марии.

Пресс-служба Ватикана сообщает, что «в среду 30 августа Папа Франциск покинул Дом Святой Марфы и отправился в базилику Санта-Мария-Маджоре, где, по своему обычаю, вознёс молитвы перед иконой Пресвятой Богородицы Salus Populi Romani, вверив ей предстоящее апостольское путешествие в Монголию».

По окончании молитвы Епископ Рима возвратился в Ватикан, говорится в коммюнике Зала печати Святейшего Престола.

Пятидневный визит Папы в Монголию начнётся вечером 31 августа с перелёта из римского аэропорта Фьюмичино в Улан-Батор. Эта поездка пройдет под девизом «Надеемся вместе». В рамках паломничества Св. Отец встретится с одной из самых маленьких католических общин в мире, насчитывающей всего около 1450 верующих, что составляет 0,04 процента от общей численности населения страны.

Во время молитвы Angelus, которая прошла 27 августа на площади Святого Петра, Папа Франциск сказал, что это «очень желанный визит», который станет «долгожданной возможностью обнять Церковь, небольшую по численности, но крепкую в вере и великую в милосердии», а также будет «поводом для близкой встречи с мудрым и благородным монгольским народом, с его великой религиозной традицией».



Источник: Vatican News