Визит в Монголию. Папа: будем бескорыстными в нашем милосердии (+ ФОТО)

Пятидневный визит Папы Франциска в Монголию завершился 4 сентября встречей с работниками благотворительных организаций и торжественным открытием «Дома милосердия» в Улан-Баторе. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец сердечно поблагодарил за горячий прием, оказанный ему участниками встречи, которые выразили свою радость песней и танцами, за их свидетельства. «Думаю, что все это находит отклик в словах Иисуса: «Алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня» (Мф 25,35), — сказал Папа. – Таким образом Господь дает нам знак, по которому мы можем распознать Его присутствие в мире и условие, выполнив которое мы можем войти в высшую радость Его Царства в момент Страшного суда».

Церковь с самого своего зарождения относилась всерьез к этой истине, доказывая делом, что милосердие лежит в основе ее идентичности, подчеркнул Папа, приведя в качестве примера рассказы из книги Деяний апостолов о множестве начинаний, предпринятых первой христианской общиной с целью исполнить слово Иисуса и дать жизнь Церкви, основанной на четырех столпах: общении, литургии, служении и свидетельстве. «Отрадно видеть, что через столько веков Церковь в Монголии пронизана тем же духом: в своей малочисленности она живет братским общением, молитвой, бескорыстным служением страждущему человечеству и свидетельством своей веры. Как и четыре колонны большого гэра, которые поддерживают верхний центральный круг, придавая устойчивость строению и создавая гостеприимное пространство внутри», — отметил Епископ Рима.

«Дом милосердия» является конкретным выражением заботы о человеке, в которой христиане узнают друг друга, ибо там, где есть гостеприимство и открытость к другому, веет благоухание Христово, сказал далее Папа, констатировав, что забота о ближнем, о его здоровье, о первостепенных нуждах, образовании и культуре всегда были свойственны Церкви в Монголии. Деятельность католических миссионеров, прибывших в страну в 90-е годы прошлого века по просьбе монгольского правительства, заложила основу, из которой сегодня возникает множество благотворительных инициатив, развивающихся в долгосрочные проекты, которые осуществляются различными миссионерскими институтами и с благодарностью принимаются населением и гражданскими властями.

Для того, чтобы «Дом милосердия» стал форпостом благотворительности и помощи, требуются волонтеры, их бескорыстное служение и любовь к ближнему, продолжил Папа. Именно такому служению учил нас Иисус: «Даром получили, даром давайте» (Мф 10,8). «Бескорыстие облегчает душу, залечивает сердечные раны, приближает к Богу, открывает источник радости и сохраняет внутреннюю молодость. В вашей стране, полной молодежи, посвящение себя добровольческой деятельности может стать решающим путем к личностному и социальному росту», — отметил Святейший Отец, подчеркнув, что волонтерство — это работа не только для богатых, но и для людей со скромным достатком, которые решили отдавать свое время и ресурсы из любви к другим.

Далее Папа Франциск пожелал развеять несколько распространенных мифов, связанных с благотворительной деятельностью. «Во-первых, миф о том, что только богатые люди могут заниматься волонтерской деятельностью. Реальность говорит об обратном. Для того чтобы творить добро, не обязательно быть богатым; напротив, почти всегда люди со скромным достатком решают посвятить свое время, навыки и щедрость заботе о других». Он уточнил, что приверженность Католической Церкви социальному служению не обусловлена прозелитизмом: «Нет! Христиане делают все возможное, чтобы облегчить страдания нуждающихся, потому что в лице бедных они признают Иисуса, Сына Божьего, а в Нем — достоинство каждого человека, призванного быть сыном или дочерью Бога».

В заключение он подчеркнул, что благотворительность не должна превращаться в бизнес: «Благотворительность требует профессионализма, но благотворительные дела не должны превращаться в бизнес», — сказал он. «Напротив, они должны сохранять свою свежесть как дела милосердия, где нуждающиеся могут найти людей, готовых выслушать их с состраданием, независимо от того, какое вознаграждение они могут получить».

В заключение своего выступления Папа Франциск привел эпизод из жизни святой Терезы Калькуттской, которая была образцом бескорыстной любви, ухаживая за больными из любви к Богу, а не ради денежной выгоды. Папа также выразил надежду, что именно такая бескорыстная любовь станет движущей силой «Дома милосердия».