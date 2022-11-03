Визит в Бахрейн. Папа в 100-й раз помолился перед иконой Богородицы в Санта-Мария-Маджоре

Вечером 2 ноября, за день до отъезда в Королевство Бахрейн, Папа Франциск по традиции отправился в римскую базилику Санта-Мария-Маджоре, чтобы вверить свою 39-ю апостольскую поездку Пресвятой Деве Марии. Сообщает русская служба Vatican News.

Визит Епископа Рима в ближневосточную страну продлится с 3 по 6 ноября; Святейший Отец примет участие в международном форуме по сближению Востока и Запада во благо мирного сосуществования, а также встретится с представителями других религий.

Уже в сотый раз с начала понтификата Папа Франциск вверяет плоды своих апостольских поездок Пресвятой Богородице, чудотворная икона которой – Salus Populi Romani – хранится в этом древнем соборе. По преданию, богородичный образ был написан св. евангелистом Лукой.

Перед иконой небесной покровительницы римского народа Святейший Отец помолился в тишине, сидя в инвалидном кресле, а затем возложил к алтарю букет белых цветов. По окончании молитвы Папа Франциск возвратился в Ватикан.

1 ноября после чтения богородичной молитвы «Ангел Господень» Папа Франциск сообщил о своей поездке в Бахрейн и попросил верующих сопровождать его молитвами, «дабы каждая встреча и каждое мероприятие были плодотворным поводом поддержать во имя Бога дело братства и мира, в котором так отчаянно и остро нуждаются в наше время».

Несколько дней назад – в интервью Ватиканскому радио – госсекретарь кардинал Пьетро Паролин назвал этот 39-й международный визит Святейшего Отца драгоценной возможностью возвестить послание единства, диалога и мира в мире, отмеченном напряжённостью, противостоянием и конфликтами.