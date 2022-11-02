Кардинал Паролин в интервью ватиканским СМИ: визит Папы в Бахрейн – знак единства и диалога

В интервью Радио Ватикана / Vatican News от 31 октября 2022 г. кардинал Пьетро Паролин прокомментировал предстоящий Апостольский визит Папы Франциска в Бахрейн, который продлится с 3 по 6 ноября.

Папа Франциск станет первым Папой Римским, посетившим Королевство Бахрейн. Во время 39-го Международного апостольского визита Святейший Отец посетит города Манаму и Авали, примет участие в бахрейнском «Форуме диалога», совершит Святую Мессу на столичном стадионе и встретится с молодёжью в католической школе Святейшего Сердца.

По словам кардинала Паролина, поводом к визиту стало приглашение со стороны короля Бахрейна Хамада ибн Исы Аль Халифы, а затем – поместной Католической Церкви. Важным событием поездки, отметил госсекретарь, станет участие Папы в международном форуме на тему сосуществования между Востоком и Западом: «Это знак единства в особо деликатный, многослойный, в чём-то трагический момент нашей истории». Речь идёт о призыве к диалогу, к встрече Востока и Запада в реалиях многонационального, многокультурного и многоконфессионального Бахрейна. Эта страна показывает, что «можно жить вместе и сотрудничать даже в такой многослойной реальности».

В ходе визита Святейший Отец встретится с Мусульманским советом старейшин в мечети Королевского дворца Аль-Сахир и примет участие в экуменической встрече и молебне в католическом кафедральном соборе Аравийской Божьей Матери. По словам кардинала Паролина, знак всегда один и тот же: в мире, отмеченном напряжённостью, противостоянием и конфликтами, речь идёт о послании единства, диалога и мира.

Ватиканский иерарх отметил злободневность Документа об общечеловеческом братстве: это «красная нить», связывающая международные визиты Папы Франциска в Казахстан, Ирак, Арабские Эмираты, Марокко, Египет и Азербайджан. Этот документ подчёркивает, что между Богом и ненавистью, между религией и насилием нет ничего общего, ибо «тот, кто принимает ненависть и насилие, искажает саму природу веры».

На протяжении всего понтификата Папа Франциск постоянно призывает к инклюзивности и уважении человеческой жизни. На вопрос журналиста, какое значение это имеет для поездки в Бахрейн, кардинал Паролин ответил: Святейший Отец идёт навстречу глубоким чаяниям очень многих людей, у которых попираются основные права на жизнь, на принятие, на участие в благих делах своих стран. Поэтому и в этом случае Епископ Рима будет голосом безгласных, выходя к жителям окраин.

Касаясь отношений между Святейшим Престолом и Бахрейном, а также положения местных католиков, госсекретарь отметил, что в этой стране ислам является государственной религией, а шариат – основным источником права. Христианская община составляет около 10% населения, католиков насчитывается от 80 до 100 тысяч человек. Отношения со Святейшим Престолом были установлены в 2000 году: по словам кардинала, они развиваются благополучно, со стороны государственной власти всегда было уважение и желание сотрудничества с католиками и апостольским викариатом. Визит Папы Римского послужит встрече с этой церковной общиной и укреплению её христианского свидетельства, отметил кардинал Пьетро Паролин.