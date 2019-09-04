Визит Папы Франциска в Юго-Восточную Африку начался

Утром 4 сентября Папа Франциск начал свою 31-ю международную апостольскую поездку в три страны Юго-Восточной Африки: Мозамбик, Мадагаскар и Маврикий. В 8 часов утра по среднеевропейскому времени Святейший Отец вылетел из римского аэропорта Фьюмичино и спустя десять часов прибудет в Мапуту (Мозамбик). Апостольский визит Епископа Рима продлится до 10 сентября. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Накануне поездки Святейший Отец опубликовал сообщение в сети «Твиттер», призывая верующих присоединиться к его молитве, «дабы Бог, наш общий Отец, укрепил во всей Африке братское примирение, единственную надежду на прочный и длительный мир». Перед отъездом из Ватикана Папа встретился в Доме Святой Марфы с 12-ю мигрантами из трёх стран, которые он посетит во время этой поездки. Группу сопровождал Апостольский элемозинарий кардинал Конрад Краевский; об этих людях заботятся Иезуитский центр помощи беженцам «Асталли» и Община Святого Эгидия. Несколько дней назад Папа Франциск обратился с приветственными видеопосланиями к жителям этих трех африканских стран, а 3 сентября вечером, по традиции, посетил римскую базилику Санта-Мария-Маджоре и вверил предстоящую миссию небесному покровительству Пресвятой Девы Марии перед её чудотворным образом «Salus Populi Romani».



Согласно программе поездки, вечером 4 сентября Папа Франциск прибудет в столицу Мозамбика Мапуту. На следующий день Епископ Рима встретится с президентом страны, представителями властей, общественных организаций и дипломатического корпуса. Святейший Отец примет участие в межрелигиозной встрече молодёжи и вечером пообщается с поместным епископатом, духовенством, монашествующими и семинаристами. Последним этапом поездки в Мозамбик станет посещение местной больницы и Святая Месса на столичном стадионе в пятницу 6 сентября, после чего Епископ Рима отправится на Мадагаскар.

На следующий день в Антананариву запланирована встреча с президентом страны, властями, общественными деятелями и дипломатами, а затем Папа будет молиться за Литургией Часов в монастыре кармелиток. Вечером Святейший Отец встретится с католическим епископатом островного государства, посетит гробницу блаженной Виктории Разоаманариво и примет участие в ночном молитвенном бдении с молодёжью. Утром 8 сентября Епископ Рима возглавит воскресную Святую Мессу на поле столичного епархиального центра, после чего посетит «Город дружбы» в Акамасоа, помолится вместе с представителями мира труда и пообщается с местным духовенством.

В понедельник 9 сентября Папа Франциск прибудет в Порт-Луи, столицу островного государства Маврикий. После приветственной церемонии в международном аэропорту Преемник Святого Петра возглавит Святую Мессу у монумента Пресвятой Девы Марии Царицы мира. На вторую половину дня запланировано посещение в частном порядке святилища Пере Лаваль, а также встреча с президентом страны, премьер-министром, представителями властей, общественных организаций и дипломатического корпуса. Вечером Папа Франциск вылетит в Антананариву, а оттуда — утром следующего дня – вернётся в Рим. Прибытие в аэропорт Чампино запланировано на 19 часов 10 сентября.

