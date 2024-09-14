Вифлеемский университет: образование как символ надежды

12 сентября Вифлеемский университет провел встречу в главной резиденции Института братьев христианских школ в Риме. В ней принимали участие дипломаты, аккредитованные при Святейшем Престоле. Сообщает русская служба Vatican News.

Мероприятие было организовано при участии фра Армина Луистро, генерального настоятеля Института братьев христианских школ, и фра Эктора Эрнана Сантоса Гонсалеса, вице-канцлера Вифлеемского университета.

Этот вуз был основан в 1973 году Ватиканом и Институтом братьев христианских школ в ответ на запрос палестинского народа. Это первое и единственное католическое высшее учебное заведение на Святой Земле, которое более 50 лет обеспечивает высококачественное католическое образование в традиции ласаллианцев.

Расположенный в самом сердце Вифлеема, в 500 метрах от храма Рождества Христова, этот вуз принимает студентов, исповедующих христианство и ислам, предлагая широкий спектр академических программ, направленных на продвижение мира, диалога и развитие общества, готовя студентов к профессиональной жизни и ответственному лидерству.

Вифлеемский университет, несмотря на все вызовы, связанные с конфликтом в регионе, остаётся символом надежды и стойкости, предоставляя палестинским студентам возможность активно способствовать развитию своей страны, Ближнего Востока и всего мира.

Основное внимание на встрече в Риме уделялось взаимопониманию и поддержке миссии университета по предоставлению качественного образования палестинским студентам, особенно в условиях продолжающегося конфликта в регионе. Дипломатам было предложено активно делиться историей вуза через свои международные сети.

«Образование всегда было важным инструментом надежды и перемен, а в условиях войны его значение усиливается. Вифлеемский университет даёт палестинским студентам возможность не только мечтать, но и строить мирное будущее, несмотря на регулярно происходящие акты насилия и оккупации», — отметил вице-канцлер университета фра Эктор Эрнан Сантос Гонсалес.

Заместитель директора отдела развития университета фра Джек Карран обратился к собравшимся, подчеркнув, что миссия этого вуза заключается в стремлении к высоким академическим стандартам, поиске правды и развитии социальной справедливости в рамках католической традиции ласаллианцев. «Вифлеемский университет — не просто учебное заведение, а маяк надежды для палестинского народа и для всех, кто заботится о Святой Земле и её населении», — добавил он.



На фото — встреча представителей Вифлеемского университета с послами при Св. Престоле