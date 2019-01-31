Видеопослание Папы Франциска накануне визита в ОАЭ

Папа Франциск обнародовал видеопослание в преддверии поездки в Объединённые Арабские Эмираты (с 3 по 5 февраля), которая, по его словам, может вписать «новую страницу в историю отношений между религиями». Святейший Отец примет участие в межрелигиозной встрече в Абу-Даби на тему «Человеческое братство».

Вера в Бога «объединяет, а не разделяет, она сближает в различиях, отдаляет от враждебности и неприязни», отмечает Епископ Рима, подчёркивая, что «мы братья, хотя и разные». Папа Франциск желает мира народу арабской страны и говорит, что его радует возможность посетить Объединённые Арабские Эмираты, «страну, которая стремится быть образцом сосуществования, человеческого братства и встречи между различными цивилизациями и культурами, где многие люди находят надёжное место, чтобы трудиться и жить в свободе и уважении разнообразий».

Жители страны «живут настоящим и смотрят в будущее», — отмечает Папа, приводя слова основателя Объединённых Арабских Эмиратов шейха Зайда о том, что подлинное богатство «заключается не только в материальных ресурсах», но и в «людях, которые строят будущее своего народа».

Святейший Отец благодарит шейха Мухаммада бен Зайд Аль Нахайяна за его приглашение на межрелигиозную встречу, которая состоится вечером 4 февраля в Мемориале основателя в Абу-Даби.

Папа выражает благодарность властям Объединённых Арабских Эмиратов «за прекрасное сотрудничество, щедрое гостеприимство и братский прием, благородно предложенный для осуществления визита», а также благодарит «друга и дорогого брата верховного имама Аль-Азхара д-ра Ахмада аль-Тайиба и всех тех, кто принимали участие в подготовке встречи» за смелость и желание подтвердить, что вера в Бога объединяет людей, а не разделяет.

Девиз предстоящего Апостольского визита Папы взят из молитвы святого Франциска Ассизского: «Господи, сделай меня орудием твоего мира».



Источник: Vatican News