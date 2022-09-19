Вестминстерское аббатство открылось для приема гостей на похороны Елизаветы II

Двери Вестминстерского аббатства в центре Лондона открылись для гостей, прибывающих на похороны королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает ТАСС. Отмечается, что примерно четверть всех мест, доступных во вмещающей 2 тыс. человек церкви, заняты представителями иностранных делегаций высокого ранга.

Среди зарубежных лидеров, в частности, присутсвуют президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, император Японии Нарухито, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и президент Италии Серджо Маттарелла. Кроме того, на похороны приехали король Испании Филипп VI, король Нидерландов Виллем-Александр, король Норвегии Харальд V, князь Монако Альбер II, королева Дании Маргрете II, король Швеции Карл XVI Густав, король бельгийцев Филипп, султан Брунея Хассанал Болкиах, король Иордании Абдалла II, султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид, президент Бразилии Жаир Болсонару.

На службу в Вестминстерском аббатстве прибыли ведущие британские политики, включая премьер-министра Лиз Трасс, лидера оппозиционной Лейбористской партии Кира Стармера, первого министра Шотландии Николу Стерджен, главу Уэльса Марка Дрейкфорда и зампредседателя победившей на выборах в Северной Ирландии партии «Шинн фейн» Мишель О’Нил. Помимо них, церемонию посетили кавалеры Креста Виктории (высшей военной награды королевства) и его гражданского аналога Креста Георга и высокопоставленные члены Церкви Англии.

Святейший Престол на траурной церемонии в Вестминстерском аббатстве представляет архиепископ Пол Ричард Галлахер, секретарь по связям с государствами и международными организациями. Монсеньор Галлахер сам по рождению британец, родом из Ливерпуля. Там он получил образование и стал священником местной архиепархии.

Королева Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет, после чего ее тело было перевезено в Лондон с остановкой в Эдинбурге. Она правила дольше всех в британской истории — 70 лет и семь месяцев. Новым монархом стал ее старший сын — 73-летний Чарльз, принявший имя Карл III.

Местом погребения Елизаветы II в понедельник вечером станет мемориальная часовня Георга VI, расположенная на территории Часовни святого Георгия в Виндзорском замке под Лондоном. Здесь похоронены отец и мать Елизаветы II — Георг VI (1895-1952) и Елизавета Боуз-Лайон (1900-2002), ее сестра Маргарет (1930-2002). Супруг королевы, герцог Эдинбургский Филип, с котором она прожила вместе 73 года, временно захоронен в королевском склепе на территории церкви, его тело будет перенесено в часовню Георга VI после похорон Елизаветы II.