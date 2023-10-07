«Вести»: в Кафедральном соборе Новосибирска установили новый орган (ВИДЕО)

В Новосибирске в католическом кафедральном соборе установили духовой орган. Прежде там стоял электронный. Прихожане и церковнослужители много лет мечтали о большом инструменте. Задумка осуществилась спустя шесть лет.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Сравниться с королем музыкальных инструментов может только оркестр. Орган сопровождает песнопения, молитвы, придает им особое звучание.

«Орган поддерживает человеческий голос, когда человек молится, продолжает его, а иногда, я бы сказал, замещает: когда не получается спеть, орган исполняет молитву», ─ поделился настоятель кафедрального собора Преображения Господня свящ. Георгий Федосеев.

Историю органа отсчитывают с VII века.

Пан-флейта – это пучок из нескольких обычных флейт, играют на ней как на губной гармошке. Пан-флейта была прародительницей волынки, а она ─ матерью органа. Если приоткрыть дверцу органа, можно увидеть 1500 трубок из дерева и металла.

В Сибирь католики приехали в XVII веке. Строят костёлы, храмы. В кафедральном соборе Новосибирска ─ электронный орган. Его звучание – имитация духового органа, нет многочисленных труб и регистров. Чтобы услышать яркую музыку инструмента, Новосибирская епархия заказала инструмент у филиппинской компании. Строили его шесть лет, учли температуру, влажность, акустику собора.

«У него больше ресурсов, регистров, голосов, интересных тембров, которые позволяют более красочно и ярко продемонстрировать замысел композиторов», ─ пояснила профессор Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки Наталья Багинская.

Орган изготовлен в стиле немецкого барокко. Уникален своими язычковыми регистрами, идеален для исполнения музыки Баха. В соборе планируют провести фестиваль имени композитора. Ожидают именитых исполнителей из Москвы и Санкт-Петербурга.

Анастасия Путинцева

Источник: ГТРК Новосибирск

(Фото — ТВ «Кана»)