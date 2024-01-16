Венеция: объявлен конкурс для музыкантов со всего мира

Объявлен конкурс для молодых композиторов и исполнителей в рамках 68-го Международного фестиваля современной музыки Биеннале Венеции.

Конкурс будет проходить с 26 сентября по 10 октября 2024 года, сообщает Vatican News.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе, который состоится по инициативе художественного руководителя музыкальной биеннале Лючии Ронкетти, до 27 января могут музыканты любой национальности моложе 30 лет.

Победители не только представят свои работы на фестивале, но и будут включены в образовательно-исследовательскую программу с проживанием. Вся информация для участия в конкурсе находится по этой ссылке.