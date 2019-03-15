Великопостные реколлекции для Папы и сотрудников Римской Курии завершились

Завершились проходившие с 10 по 15 марта в «Доме Божественного Учителя» в Аричче близ Рима великопостные духовные упражнения, которые преподал Папе Франциску и сотрудникам Римской Курии иеромонах-бенедиктинец Бернардо Франческо Мария Джанни.

Обращаясь к духовному наставнику со словами благодарности, Святейший Отец, в частности, сказал: «На меня произвело глубокое впечатление то, как ты помог нам — по примеру Воплотившегося Слова — войти в то, что является человеческим, чтобы уразуметь, что Бог как раз и присутствует в человеческом! Он сделал это однажды в Воплощении и продолжает делать это, пребывая в том, что оставляет после себя человек».

Понтифик также поблагодарил аббата Джанни за то, что он, размышляя о христианских добродетелях, охотно ссылался на Пастырскую конституцию о Церкви II Ватиканского Собора «Gaudium et spes», в которой особенно ярко проявилось бесстрашное желание идти вперед у участников этого великого церковного форума, в адрес которого не умолкают критические высказывания вплоть до нашего времени. В заключение Святейший Отец попросил отца Бернардо молиться за себя и своих сотрудников и передал наилучшие пожелания инокам возглавляемого им флорентийского аббатства.

По материалам Vatican News