Великопостные реколлекции-2023 в приходах Южного Урала (+ ФОТО)

Время Великого Поста католики традиционно сопровождают приходскими духовными упражнениями. В нынешнем году великопостные реколлекции в приходах Челябинской области в течении трех дней проводил приехавший специально для этой цели из столицы Сибири эконом Преображенской епархии отец Александр Деппершмидт.

Реколлекционные конференции проходили с 17 по 19 марта в католических приходах городов Челябинска, Копейска и Коркино.

Приняв в свое сердце семя Божьих наставлений, верные в большом количестве приступили к таинствам Исповеди и Святого Причастия. А получив Божье благословение, с душевной радостью возвращались в свои дома, унося с собой просвещающий мир Свет Иисуса Христа.

По завершении этих духовных встреч католики Южного Урала выразили свою искреннюю признательность миссионеру за то время, которое он провел в общении с ними.

Из паблика КАТОЛИКИ ЧЕЛЯБИНСКА И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Благодарим отца Александра Деппершмидта из Новосибирска за наставления в Слове Божием, за то что приехал к нам, за прекрасные проповеди все эти дни! Спасибо и всем вам, за то что откликнулись на призыв Господа и провели это время в покаяниии, размышлениях и молитве 🙏».