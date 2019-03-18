Великий Пост в эпоху социальных сетей

В период Четыредесятницы многие делают выбор в пользу воздержания от социальных сетей. Может ли это на самом деле стать проявлением той любви, к которой мы стремимся вернуться в период Великого Поста, знаком покаяния и обращения? На этот вопрос ответил секретарь Департамента служения целостному развитию человека монсеньор Брюно-Мари Дюффе в интервью газете «Оссерваторе Романо».

«Любовь – агапэ – исходит от Бога. Он призывает и побуждает заново научиться любви, уважению и смирению. Покаяние – это такое состояние, когда мы признаём, что не любим. Поэтому можно сказать, что любовь отражает наше обращение: мы переходим от эгоизма к встрече. Этот переход – от смерти к жизни через любовь к братьям и сестрам — находится в центре христианской жизни и выходит далеко за пределы великопостного времени. Он продолжается каждый день как процесс обновления, с Божьей благодатью, — отмечает монсеньор Дюффе. – Молитва, пост и милостыня увенчаны прощением, самым большим проявлением любви».

«О современных технологиях можно сказать то же, что и о любом другом инструменте: это может быть орудие жизни или орудие смерти, — пояснил прелат, – в зависимости от того, как мы их используем и контролируем. Верно то, что использование социальных сетей может быть недостойным: оно может довести до передачи ложных сведений, которые являются источником несправедливости и даже насилия. Но следует также сказать, что использование этих средств может помочь узнать друг друга и содействовать солидарности. Если ими правильно пользоваться, то они могут даже спасти чью-то жизнь».

Монсеньор Дюффе подчеркнул, что социальные сети должны служить «культуре встречи», и для этого нужно «оставаться хозяевами своих знаний и своих целей». Каждый из нас и в этой сфере призван выбирать добро и отвергать зло: «Мы знаем, что агрессивное послание или ложная информация могут убить, а слово ободрения может спасти и освободить. Период Четыредесятницы – это также время размышлений: как мы употребляем то, что у нас есть. Здесь необходимо распознавание, и иногда даже воздержание от телефона или от компьютера может помочь нам вновь вслушаться во внутренний голос Бога, чтобы снова стать внимательными к каждому человеку».

Монсеньор Дюффе пояснил также значение милостыни. Милостыне придает смысл взгляд, с каким мы ее подаем. Иногда мы подаем милостыню, чтобы «очистить совесть», и тогда наш взгляд обращен на нас самих. Подлинная же любовь с радостью встречается взглядом с другим человеком. Незаменимым аспектом Великого Поста является и утешение страждущих: оно заключается в том, чтобы быть с ними рядом и возрождать в них надежду, которая сильнее страдания.

Четыредесятница – это благодатный момент для того, чтобы задуматься и о политике как одном из проявлений любви: «Существует теснейшая связь между возвещением Евангелия и участием в созидании справедливого и братского общества, — считает монсеньор Дюффе. – Политика ни в коем случае не сводится к осуществлению власти или к управлению различными органами: это пространство слова, обещания и прощения, без которых не может быть совместного будущего».

Источник: Vatican News