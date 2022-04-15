Великая пятница Страстной Недели — самый скорбный день в году

Именно в пятницу совершилось Распятие и Крестная смерть Христа на Голгофе. Рассказ о дне страданий Спасителя присутствует у каждого из четырех евангелистов, которые повествуют о событиях, происходивших начиная с ночи четверга и до вечера пятницы.

Вчера, в Великий четверг, мы переживали события Гефсимании — когда Иисус После Тайной вечери и Прощальной беседы удалившись от учеников, в Гефсиманском саду у подножия Елеонской горы трижды молился — молился до кровавого пота. «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия», — молит Иисус Бога Отца, но тут же, следом произносит, — впрочем, не как Я хочу, но как Ты».

Душа Иисуса скорбела и тосковала, он просит Петра и двух других учеников «бодрствовать с ним». И это продолжается до самого прихода Иуды Искариота с вооруженной толпой от первосвященников и старейшин израильских. Тогда Господь был арестован, а его ученики разбежались. Иисуса Христа отвели к первосвященнику Анне, а затем Он предстал перед Каиафой и судом Синедриона, который приговорил Его к смерти.

После вынесения приговора Христа доставили к римскому прокуратору Понтию Пилату, который отослал Его к тетрарху Ироду Антипе, правившему в Галилее. После допроса, поругания и осмеяния у Ирода Господь Иисус снова был приведен к Пилату. Несмотря на свое желание отпустить Христа и после нескольких неудачных попыток сделать это, Понтий Пилат под давлением иудейских первосвященников и толпы предал Его на Распятие. Узнав о приговоре, раскаявшийся в предательстве Иуда наложил на себя руки.

После бичевания и поругания в претории Господь Иисус Христос был выведен за пределы Иерусалима и распят римскими солдатами, разделившими между собой Его ризы, на Голгофе.

Шесть долгих часов Господь мучительно страдал на Кресте, искупая Своими страданиями все человечество от рабства греху.

Крестная смерть Христа совершилась по Евангелию в девятый час — около трех часов дня в Великую пятницу по нашему времени. Поэтому именно в это время во многих храмах совершается особое молитвенное поклонение Святым Дарам, начавшееся вечером Великого четверга, и продолжавшееся всю ночь и утро Великой пятницы.

Три часа дня Великой пятницы в Кафедральном соборе Новосибирска (15 апреля 2022)

Последние мгновения

Все это время, то есть от шестого до девятого часа (по-нашему, от полудня до трех часов дня), было явлено знамение скорби — солнце померкло, а по всей земле наступила тьма. Свидетелями этому стали многие известные историки и философы той поры. Так, например, бывший тогда еще язычником, философ Дионисий Ареопагит, находясь в Египте, про наступившую тьму сказал: «Или Творец страждет, или мир разрушается».

Около девятого часа Спаситель «пришел в себя» и громко воскликнул: «Или, Или! Лама савахфани? То есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф 27, 46). По толкованию отцов Церкви, в этом крике выразилась человеческая природа Христа, которой присуще впадать в отчаяние. В то же время, этим словами Господь еще раз напомнил людям о Своем Богочеловечестве, ведь Он обратился к Своему Отцу Небесному.

Предчувствуя последние минуты Своих страданий и до того не принимавший уксуса, Спаситель произнес: «Жажду». Один из воинов намочил губку в напитке и поднес ее на копье к губам Христа. Испив чашу горечи до дна в прямом и переносном смысле, Господь произнес последние слова на кресте: «Свершилось… Отче! В руки Твои предаю дух Мой». Да, искупление человеческих грехов свершилось и сделал это Сам Бог. Видевший это римский сотник сказал: «Истинно человек этот был праведник».

Чтобы убедиться в смерти Распятого, один из воинов пронзил Его ребро, из которого вытекли кровь и вода, — по одному из толкований, символы будущих таинств Евхаристии и Крещения.

В момент, когда Христос испустил дух, небо померкло, в храме Иерусалима разодралась надвое завеса, камни раскололись, многие гробы открылись и из них вышли ожившие праведники. Так завершился путь страданий Спасителя.

Вечером после казни, по просьбе одного из тайных учеников Христа Иосифа Аримафейского, Его тело отдали близким. После необходимого обряда умащения благовониями, тело Спасителя обвили в плащаницу и положили во гроб, высеченный в скале…

Приближалось время торжества жизни…



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