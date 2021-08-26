Ведущие вузы в России не смогли набрать необходимое число первокурсников — СМИ

Некоторые университеты объявили о дополнительном наборе абитуриентов, сообщает сетевое издание «Говорит Москва» со ссылкой на российские СМИ.

В частности, в контексте платного обучения это сделали несколько факультетов МГУ, в том числе журфак, факультеты психологии, философии, юридический и географический, пишет газета «Коммерсантъ».

Иркутский и Севастопольский госуниверситеты объявили дополнительный набор на бюджетные места на бакалавриате. В Воронежском государственном техническом университете сообщили изданию, что дополнительные бюджетные места пользуются большим спросом. Например, по одной из специальностей конкурс составляет 27 человек на место.

Некоторые московские вузы тоже объявили дополнительное зачисление. Это происходит, когда поступивший абитуриент по какой-то причине забирает свои документы из университета. О допзачислении сообщили МФТИ, МГСУ, МАДИ, МИЭТ и другие.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», называют ситуацию уникальной и связывают её с новыми правилами приёма в вузы. «Абитуриенты не верили, что попадут на бюджет, отдавали заявления хоть куда-то», — полагает сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин.



(Фото — РИА Новости)