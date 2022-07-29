Вечерня в базилике Нотр-Дам-де-Квебек. Папа: секуляризация — вызов радости пастырского служения (+ ФОТО)

На мир, в котором мы живем, можно смотреть двумя способами: «негативным взглядом» и «взглядом распознающим»: Папа Франциск подчеркнул эту мысль на богослужении Вечерни, которое прошло в Квебеке в ходе апостольского визита в Канаду. Святейший Отец встретился с епископами, священниками, диаконами, монашествующими, семинаристами и пастырскими сотрудниками в базилике Нотр-Дам-де-Квебек. Передает русская служба Vatican News.

Папа напомнил, что первым епископом Квебека был святой Франсуа де Лаваль, который в 1663 году основал здесь семинарию и посвятил свою жизнь подготовке пресвитеров. Именно о пресвитерах говорилось в литургическом чтении, прозвучавшем на богослужении: «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно», — увещает святой апостол Петр (1 Петр 5,2). Радость пастырского служения и радость веры рождается от ощущения близости Бога: эту радость не может предложить мир, она не связана с богатством и опорами, не связана она и с убеждением, что все будет всегда хорошо и без проблем.

«Христианская же радость сочетается с переживанием мира, пребывающего в сердце даже когда мы подвергаемся многим испытаниям и бедствиям, потому что знаем, что мы не одни, но нам сопутствует Бог, Который небезразличен к нашей участи».

Радость веры омрачается секуляризацией, продолжил Папа, пояснив, что это явление преобразило образ жизни наших современников, вытесняя Бога: Он как будто «исчез с горизонта, а Его Слово не считается больше жизненным компасом». Однако на окружающую нас культуру можно смотреть двумя способами. Можно смотреть на нее «негативным взглядом», взглядом осуждающим, который видит мир дурным и полным греха и рискует облечься в «дух крестового похода». Нужно остерегаться такого взгляда, поскольку он не может быть христианским, подчеркнул Папа и противопоставил ему взгляд, которым Бог взирает на мир: Он так его возлюбил, что отдал единородного Сына, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Господь осуждает мирской дух, но смотрит на мир благим взглядом. К такому же взгляду призваны и мы, стараясь распознать благо, усердно искать его и взращивать.

Для этого Папа поставил перед пастырями три задачи. Первая – возвещать Иисуса, находя новые пути к тем, кто еще не встретил Господа: «Это подразумевает пастырскую креативность, чтобы достигать людей там, где они живут, находить возможности для того, чтобы их выслушать, для диалога и встречи». Вторая задача – свидетельство: возвещение Евангелия может быть действенным только тогда, когда о нем говорит сама жизнь. Третья задача – братство: «Церковь будет достоверным свидетелем Евангелия по мере того, как ее члены будут жить в единстве, создавая возможности и пространства, чтобы каждый, кто приобщается к вере, мог найти радушную общину». Папа подчеркнул, что отношения братства следует продвигать со всеми, в том числе с братьями и сестрами индейцами. При этом не нужно забывать, что все эти задачи можно исполнить только силой Святого Духа, к Которому мы должны взывать в молитве:

«Давайте не позволять духу секуляризации войти в нас, думая, что мы сможем создавать проекты, функционирующие самостоятельно и лишь благодаря человеческим усилиям, без Бога», — пожелал пастырям Квебека Папа Франциск.