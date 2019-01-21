ВДМ в Панаме: Папа встретится с молодыми заключёнными и исповедает их

Временный директор Ватиканского зала печати Алессандро Джизотти сообщил на встрече с журналистами некоторые детали поездки Папы Франциска на Всемирный день молодёжи в Панаму.

В пятницу 25 января Епископ Рима посетит колонию для несовершеннолетних «Лас-Гарсас-де-Пакора», где встретится с 200 молодыми заключенными. Святейший Отец исповедает некоторых из них в специальных конфессионалах, которые малолетние преступники сделали своими руками.

«Это знак близости Папы Франциска к тем молодым людям, которые не смогут принять участие во Всемирном дне молодёжи», — отметил Алессандро Джизотти.

27 января, в последний день молодёжного форума, Папа отправится в Приют Доброго самарянина, чтобы встретиться с молодыми людьми с ограниченными возможностями и больными СПИДом. «Папа Франциск и в этом случае хочет быть ближе ко всем экзистенциальным окраинам».

Кроме того, поездка Святейшего Отца в Панаму будет проходить в свете богородичной духовности, подчеркнул временный директор ватиканской пресс-службы.



Источник: Vatican News