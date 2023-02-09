ВДМ-2023: более 600 000 человек подали заявки на участие

Более 600 тысяч человек уже подали заявки на участие во Всемирном дне молодежи, который пройдет 1-6 августа 2023 года в Лиссабоне, сообщил оргкомитет Католического молодежного форума.

В столицу Португалии могут приехать до 1,5 млн человек, передает Vatican News со ссылкой на KAI и Visão. Также отмечается, что с приближением всемирной встречи число добровольцев планомерно увеличивается.

По словам Мануэля Алвеса Агиара, вспомогательного епископа Лиссабонской архиепархии, более 10 000 молодых католиков уже изъявили желание бескорыстно помочь в организации и проведении мероприятия.

По информации оргкомитета, ожидается приезд молодежи из 183 стран мира. Основные богослужения ВДМ, в которых, как ожидается, примет участие Папа Франциск, пройдут между Лиссабоном и Лоришем у реки Тежу. Там уже несколько месяцев идет подготовка.